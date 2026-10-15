El informe de la Superintendencia de Sociedades sobre el comportamiento financiero del fútbol profesional colombiano reveló cuáles fueron los equipos que más dinero recibieron durante 2025 y qué instituciones terminaron con ganancias o pérdidas. Atlético Nacional encabezó el listado de ingresos operacionales, con 196.884 millones de pesos, una cifra que lo ubicó por encima de Millonarios, América de Cali y Junior de Barranquilla. El análisis tuvo en cuenta información financiera con corte al 31 de diciembre de ese año.

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Millonarios ocupó el segundo lugar entre los clubes con mayores ingresos, al reportar 108.992 millones de pesos. Después aparecieron América de Cali, con 97.231 millones, y Junior, con 94.264 millones. Independiente Medellín completó los cinco primeros puestos con 80.297 millones de pesos. En el grupo de los diez equipos con mayor facturación también estuvieron Santa Fe, Once Caldas, Deportivo Cali, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, recibir más dinero no significó necesariamente terminar el año con ganancias. Once Caldas fue el equipo que reportó el mejor resultado neto, con un saldo positivo de 9.138 millones de pesos. Envigado ocupó el segundo puesto con 7.635 millones, seguido de Atlético Nacional, que obtuvo ganancias por 6.975 millones. Santa Fe también cerró en terreno positivo, con 1.971 millones, mientras que Atlético Bucaramanga registró 1.939 millones de pesos de ganancias.

Junior de Barranquilla también terminó 2025 con números positivos, al registrar ganancias de 1.216 millones de pesos. En el informe aparecen otros clubes con saldos favorables, aunque por montos menores, entre ellos Llaneros, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Cortuluá, Jaguares de Córdoba y Deportes Tolima. Estas cifras muestran que la rentabilidad de cada institución depende de la relación entre sus ingresos y los costos que debe asumir durante el año.

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En contraste, las mayores pérdidas se concentraron en varios clubes de primera división. El Equipo del Pueblo, sociedad vinculada a Independiente Medellín, reportó un resultado negativo de 19.253 millones de pesos. América de Cali tuvo pérdidas por 11.898 millones y Deportivo Cali, por 6.954 millones. Millonarios, pese a ser el segundo equipo con mayores ingresos operacionales, terminó el ejercicio con un saldo negativo de 4.690 millones de pesos.

El listado de resultados negativos también incluyó a Real Cartagena, con pérdidas de 3.721 millones de pesos; Deportivo Pasto, con 2.707 millones; y Unión Magdalena, con 2.371 millones. Independiente Yumbo e Independiente Medellín también registraron cifras en rojo, aunque por valores inferiores a los de los clubes que encabezaron ese grupo. El panorama evidencia que la facturación no es suficiente para medir por sí sola la salud financiera de un equipo de fútbol.

En términos generales, la Superintendencia reportó un crecimiento del 16,6 % en los ingresos operacionales del fútbol profesional masculino durante 2025, mientras que los activos totales del sector aumentaron 7,7 % y llegaron a 925.000 millones de pesos. Según el informe, entre los factores que impulsaron los ingresos estuvieron la taquilla, los abonos, la venta de artículos deportivos, los derechos deportivos y la participación en torneos internacionales. El estudio reunió información de 34 clubes constituidos como sociedades anónimas y datos de las asociaciones Deportivo Cali y Deportivo Pasto.

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