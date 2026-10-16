Claro anunció el inicio formal de la preventa del nuevo iPhone Duo para el mercado colombiano a través de sus canales digitales en tienda.claro.com.co y centros de atención presencial.

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Los usuarios podrán adquirir este dispositivo tecnológico mediante la plataforma virtual de la empresa de telecomunicaciones y en los puntos de venta físicos habilitados en todo el territorio nacional.

Las entregas oficiales y la comercialización directa del smartphone comenzarán a partir del 23 de octubre de 2026, fecha fijada para la disponibilidad general del equipo.

La estrategia comercial incluye esquemas de pago facilitados y acceso a conectividad de última generación para potenciar las funcionalidades avanzadas de estos dispositivos móviles.

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“Desde hoy iniciamos la preventa del iPhone Duo y desde el 23 de octubre podrán comprarlo en nuestras tiendas físicas y canales de venta en línea. Los clientes podrán adquirirlos con financiación al 0 % de interés a través de entidades bancarias aliadas y disfrutar todo el potencial de este nuevo lanzamiento y de los iPhone 18 pro sobre la red 5G de Claro que ya está en más de 100 municipios y ciudades”, señaló Luz Neila Muñoz, directora Terminales y Equipos Hogar Claro Colombia.

El acuerdo con entidades financieras asociadas permitirá diferir el pago del equipo sin cargos adicionales ni intereses, facilitando el recambio tecnológico a los compradores.

La expansión del sistema 5G en el país respalda el despliegue de estos productos de alta gama, asegurando velocidades superiores de navegación y menor latencia en las transmisiones.

Los clientes interesados pueden ingresar al portal corporativo para realizar el registro previo y asegurar la reserva de las unidades disponibles en la primera fase de entrega.

¿Cómo es el iPhone Duo?

iPhone Duo representa la incursión oficial de la marca Apple en el mercado de los teléfonos inteligentes con diseño plegable.

El equipo destaca por su estructura en titanio de grado cinco y un mecanismo de bisagra de alta precisión con cierre magnético.

Abierto, el teléfono ofrece una pantalla OLED flexible Super Retina XDR de 7,6 pulgadas de diagonal con resolución de 2670 por 1878 píxeles.

Cerrado, el modelo adopta un formato compacto similar al de un pasaporte, integrando un panel exterior OLED de 5,4 pulgadas.

El grosor de la unidad alcanza apenas 5,2 milímetros al desplegarse por completo, convirtiéndose en el perfil más delgado fabricado por la firma.

Para la autenticación biométrica, el terminal incorpora un sensor Touch ID integrado directamente sobre el botón lateral de encendido.

El rendimiento interno depende del procesador A20 Pro de dos nanómetros, respaldado por doce gigabytes de memoria RAM y almacenamiento de hasta dos terabytes.

En el apartado fotográfico, el módulo principal trasero incluye una cámara doble Fusion de 48 megapíxeles con lente principal y ultra gran angular.

La pantalla interna alberga una cámara FaceTime oculta bajo el panel, mientras el cristal externo dispone de una cámara frontal Center Stage de 12 megapíxeles.

El sistema operativo iOS 27 habilita la función Split View para ejecutar dos aplicaciones simultáneamente de lado a lado sobre la pantalla grande.

El dispositivo cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua, soporta carga rápida por USB-C y admite carga inalámbrica MagSafe o Qi2 de 25 vatios.

El modelo debutó formalmente en el mercado internacional con un precio base de 1.999 dólares para la versión de 256 gigabytes.

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