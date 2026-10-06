El iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, ya tiene precio de entrada para el mercado colombiano. El dispositivo llegará al país con una etiqueta cercana a los 9,7 millones de pesos en su versión de 256 GB, convirtiéndose en uno de los equipos más costosos de la compañía, según conoció El Tiempo.

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Los interesados podrán apartarlo desde el 16 de octubre, fecha en la que comenzará la preventa. Una semana después, el 23 de octubre, están previstas las primeras entregas y la llegada del celular a los establecimientos físicos para quienes prefieran comprarlo directamente.

La comercialización en Colombia estará disponible a través de los Premium Reseller autorizados de Apple, entre ellos iShop y Mac Center. También se podrá adquirir mediante algunas de las principales cadenas comerciales del país y los operadores de telefonía Claro, Tigo y Wom.

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Aunque todavía no se conoce cuántas unidades estarán disponibles para el mercado colombiano, la recomendación es adquirir el equipo por medio de los canales autorizados. De esta manera, los compradores tendrán el respaldo y la garantía correspondiente de la marca.

El iPhone Duo representa la entrada de Apple al segmento de celulares plegables con un diseño tipo libro. Cuando está cerrado cuenta con una pantalla exterior Super Retina XDR OLED de 5,4 pulgadas, mientras que al abrirse ofrece un panel OLED de 7,6 pulgadas, con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y compatibilidad con Apple Pencil.

En cuanto a sus especificaciones, el equipo incorpora el chip A20 Pro de 2 nanómetros, 12 GB de RAM y almacenamiento que puede llegar hasta los 2 TB. También cuenta con estructura de titanio de grado 5, certificación IP68, Touch ID y un sistema de cámaras Fusion de 48 megapíxeles. Su llegada a Colombia tendrá como punto de partida los 9.700.000 pesos aproximadamente para el modelo de 256 GB.

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