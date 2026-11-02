El Gobierno tiene una explicación para los cambios que propone en materia de impuestos y quiere dejar claro que no se trata de una reforma tributaria. El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la iniciativa bajo el nombre de ‘ley de rescate’, con la que, según dijo, se busca atender varios problemas económicos y sociales del país.

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En sus declaraciones, Restrepo sostuvo que uno de los objetivos es corregir lo que considera una injusticia con 19 millones de colombianos vulnerables que actualmente pagan IVA. Según explicó, la propuesta contempla devolverles ese impuesto, lo que representaría un alivio de aproximadamente 220.000 pesos mensuales para esas familias.

El funcionario también planteó que el país necesita un rescate del sistema de salud. En ese punto, cuestionó las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a sus medicamentos y señaló que hay problemas en los pagos a médicos y enfermeras. Por eso, defendió la búsqueda de recursos para atender la situación del sector.

Otro de los frentes que mencionó fue el crecimiento económico. Restrepo aseguró que Colombia atraviesa un panorama poco favorable, con un crecimiento del 1,6 %, y sostuvo que una de las apuestas debe ser impulsar la inversión para mejorar ese indicador.

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La propuesta también contempla un componente fiscal. El vicepresidente afirmó que es necesario ordenar las finanzas públicas, sostener la deuda y contener el déficit fiscal. A esto sumó la importancia de recuperar la institucionalidad del Estado y fortalecer las entidades públicas.

De acuerdo con Restrepo, estos frentes hacen parte de una misma apuesta para rescatar al país. Su argumento es que no actuar frente a estos problemas tendría consecuencias para Colombia, por lo que defendió la necesidad de avanzar con las medidas planteadas.

El planteamiento del vicepresidente llega en medio de la discusión por los cambios tributarios que contempla el proyecto. Entre ellos está el aumento del IVA del 5 % al 19 %, a partir del primero de enero de 2028, para productos y servicios como vehículos híbridos y eléctricos, medicina prepagada, aseo, vigilancia, café y avena.

Ese punto es uno de los que puede despertar mayor debate, pues mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una salida para atender problemas sociales y económicos, algunos de los cambios propuestos implicarían un mayor costo para los consumidores.

Restrepo insistió en que la discusión no debe limitarse a los impuestos, sino que debe contemplar el panorama completo del país. Según su explicación, los recursos permitirían atender necesidades urgentes en salud, aliviar la situación de los hogares vulnerables, impulsar la inversión y recuperar el equilibrio de las cuentas públicas.

La defensa del vicepresidente busca posicionar la iniciativa como un plan de recuperación económica y social, en lugar de una reforma tributaria tradicional. Sin embargo, el alcance de los cambios al IVA y su posible impacto en el bolsillo de los colombianos serán algunos de los puntos centrales de la discusión.

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