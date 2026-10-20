Los neobancos y las plataformas financieras digitales compiten cada vez más por atraer a los colombianos que buscan alternativas para ahorrar y obtener rendimientos sobre su dinero. En medio de esa disputa, Littio anunció nuevas condiciones para sus productos en pesos colombianos digitales, con recompensas potenciales de hasta 12,5 % efectivo anual (E. A.), una cifra que depende del plazo y del tipo de usuario.

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La actualización comenzó a regir el 15 de octubre de 2026 y contempla tasas de hasta 12,5 % E. A. para quienes mantengan sus recursos durante 90 días en una Bóveda y tengan la suscripción Littio Pro. Los usuarios sin ese plan pueden acceder a una tasa potencial de hasta 11,5 % E. A. para el mismo plazo.

La plataforma también anunció recompensas potenciales de hasta 10 % E. A. en las Bóvedas a 30 días para sus miembros Pro y de 9 % E. A. para quienes no tienen esa suscripción. En los Bolsillos, que permiten retirar el dinero en cualquier momento, las tasas llegan a 7 % y 6 % E. A., respectivamente.

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La diferencia entre estas opciones está en la disponibilidad de los recursos. Mientras los Bolsillos permiten retirar el dinero cuando se necesite, las Bóvedas ofrecen porcentajes potencialmente más altos a cambio de mantener los recursos durante un periodo determinado. En la modalidad de 90 días, después de los primeros 15 días el dinero permanece allí hasta finalizar el ciclo.

Neobancos compiten por los ahorros de los colombianos

La disputa por ofrecer mejores rendimientos se presenta en un momento en el que los consumidores tienen más alternativas digitales para administrar su dinero. Además de las cuentas tradicionales, las plataformas financieras han incorporado productos que prometen recompensas por mantener determinados saldos, aunque las condiciones cambian entre entidades y modalidades.

En ese escenario, las tasas se convierten en un factor para comparar opciones, pero no son el único elemento que deberían revisar los usuarios. La disponibilidad del dinero, las condiciones para acceder al porcentaje anunciado, los costos de conversión y la naturaleza de la entidad que ofrece el producto también son aspectos importantes antes de tomar una decisión.

La percepción de seguridad es otro punto relevante para quienes trasladan parte de sus ahorros a plataformas digitales. Sin embargo, utilizar una aplicación financiera no significa automáticamente que el dinero tenga las mismas garantías que un depósito en una entidad bancaria vigilada. Por eso, antes de abrir un producto, conviene verificar quién administra los recursos, qué respaldo tienen los activos y qué mecanismos de protección aplican en caso de inconvenientes.

Más colombianos mueven dinero a través de activos digitales

El crecimiento de estas alternativas coincide con una mayor actividad relacionada con activos digitales en el país. Según un informe de Chainalysis publicado el 23 de septiembre de 2026, Colombia registró US$29.100 millones en actividad con estos activos durante los 12 meses terminados en junio de este año, un incremento de 13,8 % frente al periodo anterior.

El reporte también señaló que los flujos de monedas estables, conocidas como ‘stablecoins’, hacia plataformas de servicios en Colombia llegaron a US$3.500 millones durante el segundo trimestre. Estos activos digitales buscan mantener una relación estable con una moneda de referencia, como el dólar, aunque sus características y riesgos dependen de su emisor y de los mecanismos de respaldo.

En el caso de Littio, la actualización responde, según la compañía, a solicitudes de usuarios que querían acceder a recompensas potenciales también en pesos digitales y no únicamente en dólares digitales. La plataforma informó que opera en cinco mercados y que más de 500.000 personas han movilizado a través de ella más de US$1.300 millones.

Qué debe revisar antes de ahorrar en una plataforma digital

Uno de los aspectos centrales es entender qué significa el porcentaje anunciado. Una tasa efectiva anual expresa un rendimiento anual equivalente, pero no implica que una persona vaya a recibir ese porcentaje completo si mantiene su dinero durante 30 o 90 días. El resultado depende del plazo, las condiciones del producto y las reglas aplicables.

También es importante distinguir entre una tasa garantizada y una recompensa potencial. En el caso de los productos anunciados por Littio, la compañía precisa que los porcentajes no están garantizados y que las condiciones aplican a los productos nuevos y a las renovaciones desde el 15 de octubre de 2026.

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En medio de la competencia por captar los ahorros, la tasa más alta puede llamar la atención, pero comparar los riesgos, las restricciones y las garantías resulta fundamental para determinar qué alternativa se ajusta mejor a las necesidades de cada persona.

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