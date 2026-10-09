La discusión sobre los préstamos en Colombia podría tomar un nuevo rumbo con una propuesta de Fedesarrollo para modificar la forma en que se calcula la tasa de usura.

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La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito formal sin eliminar por completo el límite a los intereses.

Según Ximena Cadena, investigadora de Fedesarrollo, los cambios metodológicos aplicados en 2023 redujeron el límite de la usura y provocaron una caída de entre 9 % y 13 % en la cartera de consumo.

Esto habría significado entre 1,5 y 2 millones menos de créditos al año, especialmente para personas consideradas de mayor riesgo.

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La propuesta surge en medio del debate impulsado por David Vélez, fundador de Nubank, quien ha planteado eliminar la tasa de usura para facilitar el acceso al financiamiento. Fedesarrollo, sin embargo, propone una alternativa intermedia.

La entidad plantea separar los créditos de consumo de los comerciales, mantener la protección para usuarios de tarjetas y préstamos personales, y permitir reglas diferentes para empresas.

También propone excluir créditos subsidiados y crear categorías según el riesgo y el monto solicitado.

El objetivo es que los bancos puedan cobrar tasas acordes con el riesgo sin generar cobros abusivos, reduciendo la exclusión financiera y el uso de préstamos informales como el “gota a gota”.

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