El primer aniversario de Bre-B deja a Davivienda, Bancolombia y Banco de Bogotá como las entidades con más llaves registradas, en medio de la expansión de los pagos inmediatos en Colombia.

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Según las cifras reportadas, Davivienda lidera con 11 millones de clientes con llaves, seguido de Bancolombia con 9 millones y Banco de Bogotá con 6 millones. Banco Caja Social registra 3,8 millones, mientras AV Villas suma 1,3 millones y Banco Popular 1,13 millones.

Bancolombia también reporta un alto volumen de actividad, con 270 millones de transacciones, mientras Banco de Bogotá registra 102 millones. AV Villas contabiliza 20 millones de operaciones y Banco Popular, 15 millones.

En total, el Banco de la República reportó 116 millones de llaves y 36 millones de clientes vinculados durante el primer año.

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De estos, 32,2 millones son personas naturales, equivalentes al 89,3% del total. Además, los usuarios movilizaron más de $262 billones, con un promedio de $146.872 por transacción.

El balance muestra que Bre-B ha impulsado la interoperabilidad entre entidades y reducido la dependencia del efectivo.

Bancos y fintech destacan que el sistema facilita transferencias entre diferentes entidades y abre nuevos retos para consolidar su uso cotidiano entre personas, comercios y empresas.

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