Davivienda avanza en la integración de los activos, pasivos y contratos de Davibank, operación que permitirá aumentar en 30 % el tamaño de su negocio.

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El presidente de Davivienda, Javier Suárez, explicó que la cesión contempla cerca de $30 billones en activos y el traslado de 3,5 millones de clientes.

La operación fue autorizada por la Superintendencia Financiera y se espera que el anuncio de la integración total se haga antes de finalizar 2026.

Según Suárez, el proceso ha requerido preparación tecnológica, operativa y de los equipos de trabajo, y ahora entrará en una etapa de alistamiento de algunas semanas.

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Uno de los principales mensajes para los clientes es que no habrá cambios inmediatos en la atención.

Los usuarios de Davibank seguirán utilizando las mismas aplicaciones, oficinas y canales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Legalmente pasarán a ser clientes de Davivienda, pero mantendrán la continuidad de los servicios.

La integración hace parte del proceso iniciado tras el acuerdo entre Davivienda y Scotiabank en enero de 2025.

En diciembre de ese año, Scotiabank Colpatria pasó a llamarse Davibank y continuó operando de forma independiente mientras se preparaba su integración con Davivienda. Ahora, con las autorizaciones regulatorias, el proceso entra en su etapa final.

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