Así como los movimientos de la economía colombiana están bajo la lupa de la opinión pública, Davivienda lanzó un anuncio que impacta en millones de usuarios que tiene en el país.

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En un comunicado, el banco indicó que la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó, mediante la Resolución 1505 del 2 de octubre de 2026, la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de Davibank a favor de Davivienda.

Esta transacción abarca la totalidad de las operaciones bancarias ejecutadas actualmente por Davibank en calidad de cedente, actuando el Banco Davivienda como la entidad cesionaria dentro del proceso.

Según la información oficial, la ejecución definitiva del traspaso requiere completar ciertas condiciones previas. Davivienda notificará oportunamente al público y a los usuarios cuando el cierre se concrete.

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El monto económico de la operación se determinará posteriormente mediante la valoración técnica de un perito independiente. El cálculo considerará únicamente los activos y pasivos cedidos en la fecha formal.

Para la tranquilidad del público, los clientes de Davibank mantendrán la atención mediante los canales habituales. No se requiere realizar modificaciones en el uso diario de los productos financieros.

Adicionalmente, el trámite cuenta con la vigilancia estricta de las autoridades reguladoras colombianas. El objetivo central consiste en garantizar continuidad operativa y estabilidad financiera para todos los inversionistas.

La operación entre Banco Davivienda y Davibank responde a un proceso de estructuración corporativa diseñado para consolidar los negocios bancarios bajo una misma entidad operativa dentro del grupo financiero.

Bajo este esquema, DAVIbank actúa en calidad de entidad cedente, mientras que Banco Davivienda asume el rol de entidad cesionaria.

El valor final de la transacción dependerá de la valoración técnica efectuada por un perito independiente para la fecha efectiva del traspaso.

Además, el perfeccionamiento del acuerdo requiere completar condiciones operativas previas para su cierre definitivo.

¿Cuántos clientes tiene DaviBank en Colombia?

DaviBank nació el primero de diciembre de 2025, luego de la integración entre Davivienda y Scotiabank Colpatria en Colombia. Esta nueva entidad surgió una vez la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la fusión entre ambos bancos.

Con su lanzamiento, Davivienda Group, el holding matriz, alcanzó más de 29 millones de clientes totales.

Esa cifra incluye operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá, según confirmó la propia entidad financiera.

En entrevista con Bloomberg Línea, Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, precisó la cifra en 29,6 millones.

Ese número corresponde a la suma de clientes de Banco Davivienda y de la nueva marca DaviBank.

DaviBank reemplazó oficialmente a Scotiabank Colpatria, que desapareció del mercado financiero colombiano luego de la integración. Incluso, tiene un logo propio y demás detalles para los clientes a nivel nacional.

El nuevo banco ofrece a sus usuarios cuatro veces más cajeros disponibles para retiros gratuitos e ilimitados. Davivienda Group quedó así con activos totales superiores a 261 billones de pesos colombianos tras la fusión.

En pesos, esa cifra equivale a más de 60.000 millones de dólares, según datos oficiales del grupo.

La red combinada de ambas marcas cuenta hoy con 2.800 cajeros automáticos y 600 oficinas físicas.

En cuota de mercado, la entidad combinada alcanzó cerca del 18,5 % de participación en cartera colombiana.

Meses después, en agosto de 2026, Suárez actualizó la cifra durante la asamblea de accionistas del grupo.

Según el directivo, el grupo suma actualmente 27 millones de clientes entre Davivienda, DaviBank y Centroamérica.

Esta cifra más reciente refleja la operación consolidada tras el primer año de integración entre ambas marcas.

Davivienda Group opera hoy en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y en Miami, Estados Unidos.

La compañía pertenece al Grupo Bolívar y es considerada el segundo banco más grande de Colombia por activos, con lo que cada movimiento marca un punto clave para la economía a nivel nacional.

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