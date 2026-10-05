El Addi Gateway Program, clase de 2027, es un programa de 12 meses dirigido a estudiantes de último semestre y recién graduados con hasta un año de experiencia laboral.

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Los participantes realizan dos rotaciones de seis meses en diferentes áreas de la compañía, entre ellas Lending, Risk, Fraud, Growth, Finance, Product y People.

A diferencia de una pasantía tradicional, el programa busca que los jóvenes asuman responsabilidades reales desde el comienzo y tengan participación en decisiones relacionadas con el negocio.

Durante las rotaciones, los participantes pueden trabajar directamente con equipos y acceder a espacios y documentos que normalmente estarían reservados para profesionales con mayor experiencia.

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Uno de los principales elementos del programa es el uso de inteligencia artificial como herramienta cotidiana de trabajo. Addi plantea que la IA está transformando las tareas que tradicionalmente permitían capacitar a los empleados junior, como elaborar hojas de cálculo, realizar análisis iniciales o preparar primeros borradores.

Por ello, el programa busca desarrollar especialmente el criterio de los participantes para determinar cuándo pueden apoyarse en la IA y cuándo es necesario realizar una tarea o tomar una decisión sin delegarla a esta tecnología.

El proceso de selección tiene cinco etapas: aplicación, examen analítico, reto de IA, caso de negocio grupal y entrevistas estructuradas. Históricamente, la tasa de aceptación del programa ha sido cercana al 1%.

Addi también destaca los resultados de sus primeras generaciones. El 30% de los integrantes de la generación de 2022 actualmente dirige equipos dentro de la compañía, de acuerdo con los datos entregados sobre el programa.

Las aplicaciones para la generación de 2027 estarán abiertas hasta el 30 de octubre de 2026. Las decisiones de selección se conocerán antes del 27 de noviembre y el programa comenzará el 11 de enero de 2027.

Al completar los 12 meses, los participantes pueden tener la posibilidad de continuar en Addi con un cargo de tiempo completo.

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