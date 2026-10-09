Banco de Bogotá, entidad del Grupo Aval, anunció una campaña para incentivar el uso de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, con beneficios para los clientes que reciban dinero en sus cuentas de ahorro.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa contempla bonos digitales de $ 200.000 para redimir en Tiendas D1, Ara, Éxito y Carulla.

La estrategia busca promover el uso de las llaves de Bre-B y ofrecer oportunidades de ahorro en las compras de mercado, un gasto importante para los hogares colombianos.

Según cifras de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI y la firma Raddar, las familias destinaron el 38,30 % de sus ingresos a la compra de alimentos en 2024, con un gasto promedio de $ 890.342 por hogar.

Lee También

La campaña estará vigente entre el 1 de septiembre y el 1 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, los usuarios acumularán puntos por cada transacción de dinero que reciban en sus cuentas de ahorro de Banco de Bogotá mediante Bre-B.

Quienes obtengan los puntajes más altos podrán ganar los bonos digitales para utilizarlos en los supermercados participantes.

Para participar, es necesario ser mayor de edad, tener una cuenta de ahorros activa en Banco de Bogotá habilitada para operar con Bre-B, recibir dinero mediante este sistema durante la vigencia de la campaña y mantener actualizados los datos de contacto registrados en la entidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.