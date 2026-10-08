Germán Rodríguez Perdomo, presidente ejecutivo de Banco Pichincha Colombia, explicó a Pulzo que su estrategia personal de inversión está enfocada en el largo plazo y se distancia del trading especulativo o de la necesidad de seguir los mercados de manera constante.

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Para el directivo, construir patrimonio requiere paciencia, diversificación y una estrategia alineada con los objetivos de cada persona.

Según explicó, antes de elegir cualquier producto financiero es fundamental definir para qué se está ahorrando, cuánto tiempo se puede mantener el dinero invertido y cuáles son las necesidades de liquidez.

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No es lo mismo ahorrar para unas vacaciones dentro de cuatro meses que construir un patrimonio para varios años, ya que cada objetivo requiere instrumentos y niveles de riesgo diferentes.

Rodríguez Perdomo señaló que prefiere estructurar portafolios segmentados, con inversiones de largo plazo y seguimiento de índices de referencia.

También considera importante diversificar fuera de Colombia, con el propósito de reducir la dependencia de la economía nacional y aprovechar oportunidades en otros mercados.

La diversificación, explicó, debe ser un elemento central de cualquier estrategia de inversión, tanto entre diferentes activos como entre mercados y alternativas.

De esta manera, los ahorradores pueden disminuir su exposición a las fluctuaciones de un solo mercado y construir portafolios más equilibrados.

Su mensaje apunta a que invertir no significa buscar ganancias rápidas ni reaccionar constantemente a los movimientos del mercado. Por el contrario, una estrategia sostenible debe partir de las metas personales, el horizonte de inversión y la capacidad de asumir riesgos.

En ese sentido, el presidente ejecutivo de Banco Pichincha Colombia recomienda analizar primero las necesidades financieras y, a partir de ellas, seleccionar las inversiones adecuadas.

Para objetivos de largo plazo, considera clave mantener una visión estructurada, diversificada y con exposición a diferentes mercados, en lugar de concentrarse exclusivamente en operaciones de corto plazo.

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