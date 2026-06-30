Invertir en la actualidad se ha convertido en un bombardeo constante de publicidad. Que las criptomonedas, que las aplicaciones que prometen duplicar el sueldo en dos días, que las tendencias de redes sociales… En fin, opciones hay de sobra, pero la verdadera pregunta que muchos se saltan es: ¿qué tanto vale su tranquilidad a la hora de poner a camellar su dinero? Una buena inversión no se mide solo por las cifras astronómicas que promete, sino por la certeza real de saber que su capital va a volver completo a sus manos.

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Con esta propuesta, Banco Popular busca recordar a los colombianos una verdad financiera que sigue vigente: una buena inversión no solo se mide por la rentabilidad que ofrece, sino también por la tranquilidad que brinda. Porque el verdadero lujo es poder dormir como un bebé sabiendo exactamente dónde está su dinero, cuáles son las condiciones de su inversión y qué puede esperar de ella en el futuro. La entidad promueve alternativas respaldadas y transparentes para quienes buscan hacer crecer su capital con confianza.

Para quienes prefieren actuar con más seguridad y no encontrar sorpresas cuando llegue el extracto, la opción por excelencia sigue siendo el Certificado de Depósito a Término (CDT). Lo bueno de esta alternativa es que usted conoce el comportamiento esperado de sus ahorros desde el primer minuto, lo que le permite cuadrar sus cuentas sin misterios.

Por ejemplo, para plazos de 90 días, en Banco Popular encuentra tasas de 10,10 %; y plazos de 120 con tasas de 10,20% E.A. Si usted está cansado de ver cómo la inflación se come sus ahorros en la cuenta de siempre y quiere ver números claros, los canales oficiales del banco ya tienen habilitadas las opciones de simulación. Puede revisar los detalles sin salir de casa en su página web oficial.

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Las condiciones que tiene la entidad para este mes se acomodan a cualquier tipo de meta económica:

Plazo de la Inversión Perfil del Ahorrador Beneficio Principal Plazos cortos (Desde 90 días) Para quienes necesitan mover su dinero rápido. Liquidez en poco tiempo y blindaje contra el gasto hormiga. Plazos medianos (1 a 3 años) Para metas a mediano plazo (estudios, viajes, cuota inicial). Estabilidad y crecimiento constante sin riesgo de mercado. Plazos largos (Hasta 4 años) Para asegurar un capital importante a futuro. Tasa de hasta el 12,60 % Efectivo Anual, una de las más competitivas para ir a la fija.

A la hora de la verdad, la transparencia es lo que sostiene el bolsillo de los hogares. Apostarles a instrumentos tradicionales no significa ser aburrido, significa ser estratega. Conocer la rentabilidad exacta desde el día uno le quita el factor “lotería” a sus finanzas personales.

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