Ahorrar es una tarea que cada vez es más complicado para muchos colombianos, puesto que los gastos suben y, en la mayoría de ocasiones, los sueldos no, por lo que es más difícil saldar las obligaciones mensuales.

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Sin embargo, los expertos en economía aseguran que siempre hay que destinar un porcentaje para el ahorro, ya sea pensando en inversión, futuro, estudio o algo más.

Ahora, los neobancos tienen una plataforma muy interesante y es el tema de las cajas de ahorro, que suelen ser del 10 % y por eso, a largo plazo, puede tener muy buenos beneficios.

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Cuánto tendrá en 10, 20 y 30 años

Según la página Mis Propias Finanzas, si usted invierte 500.000 pesos cada mes a un fondo que dé el 10 % efectivo anual, las ganancias son:

En 1 año: 6’853.140 pesos.

En 10 años: 103’776.010 pesos.

En 20 años: 383’348.454 pesos.

En 30 años: 1.140’162.662 pesos.

Esto se debe al mencionado interés compuesto, que es muy conocido en finanzas y que puede ser muy útil si las personas lo saben utilizar a su favor de la mejor manera.

Qué es el interés compuesto

El interés compuesto es una de las herramientas más poderosas del mundo financiero y, aunque suene complejo, funciona de una manera sencilla: consiste en ganar intereses no solo sobre el dinero inicial, sino también sobre los intereses que ese dinero va generando con el tiempo. Es decir, el capital crece cada vez más rápido porque los rendimientos se acumulan.

Por ejemplo, si una persona ahorra 1 millón de pesos en una cuenta que ofrece rentabilidad anual, al finalizar el primer año recibirá ganancias sobre ese millón. Sin embargo, para el segundo año ya no se calcularán intereses únicamente sobre el dinero inicial, sino también sobre las ganancias obtenidas anteriormente. Ese efecto hace que el crecimiento sea progresivo y mucho más acelerado a largo plazo.

Expertos financieros suelen describir el interés compuesto como una “bola de nieve”, ya que mientras más tiempo pase, mayor será el crecimiento del dinero. Por eso, muchas estrategias de ahorro e inversión recomiendan comenzar temprano, incluso con montos pequeños.

(Ver también: Buenas noticias para ahorradores: Nubank pagará más intereses en sus ‘Cajitas’)

No obstante, este mismo mecanismo también puede jugar en contra cuando se trata de deudas, especialmente en tarjetas de crédito o préstamos, donde los intereses acumulados pueden hacer que las obligaciones aumenten rápidamente.

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