Por: VALORA ANALITIK

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La negociación del salario mínimo de 2027 comenzó este jueves 26 de noviembre con la presentación de las cifras de productividad de Colombia, uno de los principales insumos económicos que se analizarán.

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Durante la primera sesión de la Subcomisión de Productividad de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó tres indicadores preliminares correspondientes al tercer trimestre de 2026.

El primero fue la Productividad Total de los Factores (PTF), que aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía. Este indicador mide la eficiencia con la que se combinan los recursos productivos.

Por su parte, la productividad laboral por hora trabajada aumentó 2,24 %, lo que significa que se generó más valor económico por cada hora de trabajo.

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En contraste, la productividad laboral por persona empleada registró una disminución de 0,98 %, reflejando una reducción del valor generado, en promedio, por cada trabajador ocupado.

Estos tres resultados serán analizados por los diferentes sectores durante las próximas sesiones. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo aclaró que ninguno de los indicadores determina por sí solo el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2027.

“Hoy no venimos a discutir porcentajes de incremento salarial. Venimos a construir un acuerdo sobre un dato fundamental: la productividad del país”, señaló la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

¿Quiénes participan en la negociación del salario mínimo de 2027?

La mesa de concertación reúne a las centrales obreras CUT, CGT y CTC, además de la CGT Democrática e Independiente y las organizaciones de pensionados CPC y CDP.

Por el sector empresarial participan la ANDI, Fenalco, Acopi, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Asobancaria.

También se amplió la participación con organizaciones sindicales, trabajadoras del servicio doméstico, recicladores, la Alianza Aliadas y el Consejo Gremial Nacional, entre otros invitados con voz en las discusiones.

El proceso cuenta con la participación del Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Hacienda, Comercio y Agricultura, el Departamento Nacional de Planeación, Función Pública y el DANE. Además, tiene el acompañamiento técnico del Banco de la República y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La siguiente sesión será este viernes 27 de noviembre, cuando la Comisión en pleno escuchará las cifras de cada sector y continuará el análisis de los elementos económicos y laborales que servirán de base para la negociación.

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