Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro protagonizó un cruce de mensajes con la periodista Vicky Dávila, luego de que ella solicitara que se investigaran las graves denuncias hacia Verónica Alcocer, exesposa del exmandatario. Todo se dio a través de X, espacio en el que ambas figuras hicieron públicos sus puntos de vista respecto a los señalamientos planteados, especialmente por la exfuncionaria Eva Ferrer y Angie Rodríguez, quienes han planteado acusaciones que involucran presuntos movimientos de dinero, drogas y financiación de campañas.

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Vicky Dávila, periodista de amplia trayectoria, expresó que tanto el testimonio de Ferrer como el de Rodríguez deben ser revisados por las autoridades competentes. Solicitó de manera explícita la intervención de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación, para que determinen si dichas denuncias pueden comprobarse o si carecen de veracidad. Asimismo, Dávila resaltó la gravedad de las afirmaciones relacionadas con posibles actividades ilícitas, insistiendo en que estas requieren de una investigación profunda y seria.

Ante estos hechos, Gustavo Petro salió al paso y rechazó enfáticamente los señalamientos realizados en su contra y contra las personas cercanas a él. En su respuesta, hecha también desde X, Petro indicó que sus hijas y la madre de ellas tomarán acciones judiciales contra Vicky Dávila y Gabriel Gilinski, propietario de la revista Semana, argumentando que emplearon acusaciones graves en sus publicaciones sin contar con pruebas que las sustenten. Según él, exigió que se rectifiquen públicamente los señalamientos, demandando que la rectificación tenga el mismo nivel de visibilidad que se dio a las denuncias.

Petro también puso en entredicho la validez de los testimonios. Sobre Angie Rodríguez, aseguró que en 2023 ella no tenía vínculos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y que la misma Rodríguez habría admitido no tener certeza sobre los hechos contados por Ferrer. Respecto a Eva Ferrer, indicó que su relato estaría basado solamente en información transmitida por un tercero, cuyo nombre, según sus palabras, no ha sido revelado.

El asunto incrementó la polémica alrededor de las declaraciones de Ferrer en contra de Verónica Alcocer, generando respuestas políticas y demandas para que todo lo dicho sea objeto de revisión por parte de las autoridades, evitando que estos señalamientos sean interpretados como hechos probados sin el respaldo judicial correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro anunció acciones legales contra Vicky Dávila y Semana?

Gustavo Petro anunció acciones legales porque considera que Vicky Dávila y la revista Semana difundieron acusaciones graves en su contra y contra su familia sin contar con pruebas suficientes. Según el exmandatario, lo publicado carece de sustento y exigió que se haga una rectificación pública que tenga el mismo alcance que los señalamientos originales.

¿Qué denuncias hizo Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer según las publicaciones?

De acuerdo con las publicaciones referenciadas, Eva Ferrer lanzó señalamientos hacia Verónica Alcocer relacionados con presuntos vínculos con drogas y movimientos de dinero, incluyendo la financiación de campañas. Sin embargo, el mismo Gustavo Petro y otras fuentes han cuestionado la solidez de estos testimonios, indicando que se basan en información indirecta.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.