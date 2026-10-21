Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia retomó el sesgo alcista este miércoles y cerró en $3.189,50, registrando un incremento de $15,50 frente al último precio del martes ($3.174).

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La divisa arrancó con impulso en $3.185,10, tocó un mínimo intradiario de $3.178,88 y trepó hasta un máximo de $3.202, antes de estabilizarse sobre los $3.189,50 finales.

De acuerdo con JP Tactical, la sesión estuvo marcada por movimientos muy contenidos y sin una dirección clara durante buena parte del día. Por su parte, el equipo de investigaciones económicas de Acciones & Valores señaló que la recuperación del petróleo y el diferencial de tasas favorecen el tono del peso local, aunque el alivio permanece contenido debido a que la percepción fiscal sigue sensible tras la aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación para 2027.

(Vea también: Cómo la tasa de cambio del dólar impacta el valor del peso colombiano y la economía del país)

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Por otro lado, en los mercados cambiarios internacionales, la divisa norteamericana se mantuvo relativamente plana frente a las principales monedas del mundo. El índice DXY mostró una variación marginal de -0,02 % situándose en 101,68 puntos.

Producto de ello, las divisas latinoamericanas exhibieron un comportamiento heterogéneo: el real brasileño cotizó estable, mientras que el peso mexicano cedió terreno ante las persistentes preocupaciones inflacionarias derivadas de los costos energéticos globales.

Petróleo roza los US$109 tras ataques en el estrecho de Ormuz

En el mercado global de commodities, los precios del crudo operaron en niveles máximos de varias semanas respaldados por la prima de riesgo geopolítico.

El petróleo Brent cedió un leve 0,08 % hasta los US$108,70 por barril (tras tocar la zona de los US$111) y el WTI cayó un 0,94 %, ubicándose en US$96,90 por barril (luego de bordear los US$100).

La cotización del crudo continuó respaldada por nuevos incidentes en las rutas marítimas de Medio Oriente, incluyendo un buque afectado cerca de Omán y un supertanquero dañado por una mina marina en el estrecho de Ormuz.

Estos sucesos opacaron la caída de 4,9 millones de barriles en los inventarios comerciales de Estados Unidos y las declaraciones oficiales de la administración estadounidense sobre la progresiva recuperación de los flujos regionales.

Importaciones crecen en Colombia

Las importaciones de Colombia registraron un repunte en agosto de 2026, alcanzando un valor total de US$7.702,5 millones CIF. Esta cifra representó un crecimiento del 31,7 % en comparación con el mismo mes de 2025 y estuvo jalonada por el incremento del 18,9 % en el grupo de manufacturas.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados sin valorización alguna en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,479 % desde los 12,529 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,955 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,920 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 13,028 %; la jornada anterior en 13,009 %.

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