Por: VALORA ANALITIK

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Tras cerrar ayer en $3.174, el dólar abrió al alza en $3.185,10, rompiendo la calma reciente e incorporando la incertidumbre fiscal generada alrededor del trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 en el Congreso, sumado al repunte internacional de los precios de la energía.

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Por otra parte, JP Tactical Trading destacó que el índice global del dólar (DXY) sigue haciendo respetar la zona de soporte clave ubicada en los 101,60 puntos.

La divisa se encuentra en una fase de consolidación a nivel global, a la espera de nuevos catalizadores macroeconómicos que impulsen un rompimiento definitivo. En la región, las monedas emergentes muestran un comportamiento estable tras el rango de volatilidad observado en sesiones previas.

Petróleo sostenido al alza por tensiones en el Golfo

Los precios internacionales del crudo ganan terreno a primera hora de este miércoles. El Brent sube un 0,6 % hasta los US$109,48 por barril y el WTI avanza en la misma proporción hasta los US$98,46 por barril.

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Este impulso responde a las persistentes fricciones en Medio Oriente —que continúan involucrando ataques hutíes y tensión entre Irán y Arabia Saudí—, a lo que se suman los datos semanales de la industria en Estados Unidos que reflejan un descenso en los inventarios comerciales de crudo, apretando la oferta física en el mayor consumidor mundial de energía.

Foco fiscal en Colombia: El PGN 2027 en vilo por vicios de trámite

El ámbito local enfrenta ruido político tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Según denuncias, habría una discrepancia jurídica debido a que la Cámara de Representantes aprobó dicho artículo incorporando modificaciones/parágrafos que no fueron votados en el Senado. Al no haberse realizado el trámite de conciliación antes del límite legal del 20 de octubre, la oposición y analistas sostienen que el texto final estaría viciado.

De confirmarse que el trámite legislativo quedó incompleto, la administración del presidente Abelardo de la Espriella se vería obligada a expedir el PGN 2027 mediante decreto, tomando como referencia el borrador ajustado y aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció un pronunciamiento a las 7:00 de la mañana, pero hasta el momento no se ha dado.

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