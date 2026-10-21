Por: El Espectador

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El más reciente cambio en el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella se centra en la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior. De acuerdo con el anuncio realizado por De la Espriella en sus redes sociales, el ahora exministro será reemplazado por el actual embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez Maldonado. Mientras se formaliza esta transición, las funciones del Ministerio del Interior serán asumidas temporalmente por Iván Cancino, ministro de Justicia, según informó el propio jefe de Estado.

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La decisión de remover a Lara Restrepo tiene como contexto una serie de desaciertos políticos que marcaron su breve paso por la cartera. Como señala El Espectador, Lara llegó al gabinete luego de desempeñar un papel clave durante la campaña presidencial, sirviendo como puente con nuevos sectores en la segunda vuelta. Sin embargo, desde antes de su posesión, enfrentó retos, como la inesperada elección de Honorio Henríquez en la presidencia del Senado, lo cual afectó la influencia del Gobierno en el Congreso. A esto se sumaron dificultades para ubicar a aliados en comisiones estratégicas, pese a diversas reuniones y negociaciones con líderes partidistas.

Su gestión tuvo además episodios de conflicto interno, incluidos cuestionamientos en redes sociales que provenían incluso de simpatizantes de Abelardo de la Espriella. Las críticas iban desde su ausencia en el Capitolio hasta las contrataciones dentro de su cartera. La situación se agravó tras el error en la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN). Un artículo introducido sin previa discusión vició el trámite del presupuesto, obligando al Ejecutivo a firmar por decreto una versión diferente a la avalada por el Legislativo. Aunque Lara intentó desligarse de la responsabilidad indicando que su labor era “asegurar los votos”, la molestia en el interior del Gobierno quedó en evidencia, especialmente con los asesores del Ministerio de Hacienda.

El desenlace fue rápido: tras una mañana de reuniones habituales en la Casa de Nariño y el Capitolio, Lara fue llamado a la Presidencia y, minutos después, se anunció su salida. En el Congreso, la noticia generó reacciones inmediatas tanto de oficialistas como de la oposición, quienes consideraron injusto que se responsabilizara a Lara del fiasco presupuestal y advirtieron que el nuevo ministro enfrentará una fuerte vigilancia política. Antes de su despido, Lara había sostenido encuentros con altos representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el Estatuto Antiterrorista, buscando cooperación internacional.

Ahora, Alejandro Ordóñez, con experiencia previa como procurador general y diplomático, asume el Ministerio del Interior en un ambiente marcado por tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Su perfil conservador anticipa un diálogo complejo en el Congreso, de acuerdo con declaraciones de parlamentarios y funcionarios recogidas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue retirado Rodrigo Lara del Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara fue retirado de su cargo debido a diversas dificultades políticas durante su gestión, incluyendo incapacidad para consolidar apoyos clave en el Congreso y, principalmente, por un error en la aprobación del Presupuesto General de la Nación que obligó al Ejecutivo a firmar el presupuesto por decreto, según informó El Espectador. Este hecho fue visto como la causa principal de su salida, agravada por tensiones internas y críticas tanto del oficialismo como de la oposición.

¿Qué retos enfrentará Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior?

Como nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez deberá manejar un Congreso dividido y recuperar la confianza en la coordinación entre Ejecutivo y rama legislativa. De acuerdo con la información de El Espectador, su perfil conservador y su protagonismo en debates polémicos podrían dificultar la construcción de consensos. A esto se suma la vigilancia anunciada por sectores de oposición y los retos de gestión tras la crisis del presupuesto.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.