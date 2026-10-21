Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella tomó la determinación de remover a Rodrigo Lara Restrepo de su cargo como ministro del Interior tras un consejo de ministros llevado a cabo en la Casa de Nariño. Este movimiento resulta significativo porque Lara fue la primera persona en ser designada por el mandatario para una cartera, sin embargo, su permanencia en el Ministerio del Interior fue de menos de tres meses, conforme reportó El Espectador. La salida de Lara representa el segundo cambio dentro del gabinete en menos de 100 días desde el inicio del gobierno. En su reemplazo, asumirá Alejandro Ordóñez, quien hasta ese momento ejercía como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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El paso de Lara por el ministerio estuvo marcado por diversos acontecimientos y polémicas, particularmente en la relación con el Congreso. Destaca el reciente episodio durante la discusión del Presupuesto General de 2027, donde un error de trámite causó la eliminación de más de una decena de modificaciones propuestas, obligando al Ejecutivo a aceptar lo definido en el primer debate de las comisiones económicas. Aunque Lara minimizó la consecuencia de este error, atribuyó la responsabilidad al Ministerio de Hacienda dirigido por Miguel Gómez.

No obstante, los desacuerdos y críticas hacia Lara surgieron previamente. Sectores aliados al gobierno criticaron la lentitud con la que la agenda gubernamental lograba avanzar en el Congreso. Además, coincidió la notificación de su destitución con la discusión de la ley de sometimiento o de acogimiento en comisiones primeras. De acuerdo con El Espectador, existieron tensiones previas entre Lara y sectores del oficialismo, incluidas discusiones acaloradas durante la conformación del Consejo Nacional Electoral.

Adicionalmente, la influencia de Lara fue percibida como baja en la elección del contralor General, y su falta de presencia en el Legislativo generó distancia con los procesos políticos. Otro punto de fricción fue la derrota del gobierno en la elección de las mesas directivas del Congreso, donde los aspirantes respaldados por el Ejecutivo no fueron elegidos, reflejando dificultades para consolidar mayorías.

Pese a estas controversias, Lara seguía impulsando iniciativas como el estatuto antiterrorista, proyecto que presentó respaldo internacional ante funcionarios de Naciones Unidas, según sus reportes. Sin embargo, su gestión terminó abruptamente mientras coordinaba la aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso, y su cargo fue asumido de manera provisional por el ministro de Justicia, Iván Cancino, hasta la posesión de Ordóñez.

La salida de Lara marca el segundo ajuste ministerial del gobierno de la Espriella, luego de la remoción previa en la cartera de Educación. Todos estos movimientos dan cuenta de un gabinete en constante transformación, según la información entregada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue destituido Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior?

Rodrigo Lara Restrepo fue destituido por el presidente Abelardo de la Espriella debido a una serie de desacuerdos y episodios polémicos durante su corta gestión. Entre las razones figuraron errores en el trámite del Presupuesto General de 2027, críticas de lentitud en el avance de la agenda legislativa, tensiones con el oficialismo en el Congreso y desavenencias en procesos clave como la elección de contralor y de mesas directivas. Según El Espectador, estos hechos debilitaron la posición de Lara, que terminó por salir del gabinete en menos de tres meses.

¿Quién reemplazará a Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior y cuál es su experiencia?

Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro del Interior, luego de desempeñarse como embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La información de El Espectador indica que Ordóñez asumirá el cargo tras un encargo interino de Iván Cancino, ministro de Justicia, resaltando que Ordóñez cuenta con experiencia en organismos internacionales y trayectoria en el sector público.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.