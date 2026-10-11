Por: El Espectador

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La reciente intervención del embajador de Colombia, Alejandro Ordóñez, ante el Comité Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha desatado numerosas reacciones. Ordóñez, conocido por sus posturas conservadoras, culminó su presentación invocando los valores de “Dios, patria y familia”, una postura que refleja la línea discursiva de su jefe, el presidente Abelardo de la Espriella. Sin embargo, en un giro inesperado durante la sesión, la secretaria le advirtió que su tiempo había terminado y que, en un minuto, el micrófono se apagaría. Justo cuando el embajador comenzaba su arenga final, el sonido fue interrumpido, lo que hizo que, para el registro oficial, solo quedara un “¡Viva!” indeterminado en vez del completo “¡Viva Cristo Rey!”, aunque en el video resulta posible leer sus labios para descifrar la frase completa. Esta situación ha alimentado las discusiones sobre la influencia de expresiones religiosas al interior de organismos internacionales como la OEA, de acuerdo con los detalles recogidos en el relato.

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Mientras tanto, en el sector agropecuario nacional, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha causado controversia con su invitación a los productores de arroz para que sustituyan sus cultivos por marañón. También anunció una auditoría al manejo del Fondo del Arroz, cuya administración por parte del gremio arrocero finalizará su periodo de diez años en diciembre. Este anuncio ha resucitado antiguas tensiones con Rafael Hernández, presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), quien lleva 36 años liderando la organización. El trasfondo de esta disputa, según fuentes del sector citadas en la información, tiene su origen en el año 2017, cuando Dangond empezó a sonar con fuerza en el entorno gremial.

Así, tanto en la arena internacional como en la nacional, los recientes episodios revelan la manera en que las tensiones políticas y gremiales, así como las agendas personales y colectivas de los funcionarios públicos, terminan influyendo en hechos simbólicos y en decisiones estratégicas para el país. Las reacciones a la actuación del embajador Ordóñez y los movimientos del ministro Dangond configuran un escenario donde los intereses de diversos actores chocan y se redefinen constantemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió durante la presentación de Alejandro Ordóñez en la OEA y por qué fue polémica?

Durante la presentación de Alejandro Ordóñez ante el Comité Permanente de la OEA, el embajador exaltó ideas conservadoras y cerró su intervención con la frase religiosa “¡Viva Cristo Rey!”. Sin embargo, su micrófono fue cortado antes de pronunciar el lema completo, quedando en el registro oficial solo un “¡Viva!” indeterminado. Este gesto fue polémico debido a la carga simbólica de sus palabras y generó debate sobre el papel de la religión en escenarios internacionales, según se detalla en la información.

¿Por qué hay tensión entre el ministro de Agricultura y Fedearroz por el Fondo del Arroz?

La tensión entre el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) se debe a la propuesta del ministro de sustituir cultivos de arroz por marañón y a su anuncio de realizar una auditoría sobre el manejo del Fondo del Arroz. Esta auditoría se anunció justo cuando se acerca el final del periodo de administración de Fedearroz sobre el fondo, lo cual ha avivado viejas disputas con Rafael Hernández, presidente de la federación, originadas desde 2017, según fuentes citadas en la nota.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.