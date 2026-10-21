El Presupuesto General de la Nación para 2027 será expedido por decreto por un monto de $634,9 billones, luego de que se detectara un vicio de trámite durante su discusión en el Congreso.

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El Gobierno determinó que regirá el texto aprobado en primer debate, por lo que no se tendrán en cuenta los cambios incorporados durante el segundo debate en las plenarias.

Esto significa que quedaron por fuera varios traslados presupuestales aprobados posteriormente. Entre ellos está una adición de $3 billones para el sector salud, una reducción cercana a $11 billones en el servicio de la deuda y un aumento de casi $8 billones para inversión.

El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que la decisión se tomó con base en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, debido a que una diferencia entre Senado y Cámara no alcanzó a ser conciliada.

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Según el Gobierno, el presupuesto mantiene las facultades para realizar traslados y reorientaciones durante su ejecución.

De los $634,9 billones, $392,6 billones serán para funcionamiento, $155 billones para servicio de la deuda y $86 billones para inversión. Salud recibirá $79 billones, Educación $78,7 billones y Trabajo $58,8 billones.

El Gobierno calificó el proyecto como un presupuesto que incorpora los gastos sociales y el ajuste fiscal requerido.

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