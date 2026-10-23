El Gobierno nacional anunció un recorte de $13,8 billones en el gasto estatal para 2027, como parte de las medidas para enfrentar el déficit fiscal y ajustar las finanzas públicas. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1585 de 2026, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

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El anuncio se conoce después de la expedición del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto asciende a $634,95 billones. Con el ajuste, la administración del presidente busca reducir gastos y concentrar los recursos públicos en las prioridades definidas para el próximo año.

De acuerdo con la información publicada por propio mandatario, el recorte se distribuye en tres componentes: gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y contratación de proyectos que no se ejecutarán o que no se consideran prioritarios.

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El presidente defendió la medida como parte de la estrategia para reducir el gasto público y evitar el despilfarro de recursos estatales. “Los recursos de los colombianos deben administrarse con austeridad, responsabilidad y transparencia. El Estado tiene que aprender a gastar menos y mejor”, afirmó.

¡EL AJUSTE FISCAL YA ESTÁ EN MARCHA! ¡$13,8 BILLONES MENOS EN EL GASTO DEL ESTADO! Con la firma del Decreto 1585, el Gobierno de la Patria Milagro concreta el primer gran ajuste fiscal de 2026: $3 billones menos en funcionamiento: reducción de contratos de prestación de servicios y eliminación de compras innecesarias. $4 billones menos en el servicio de la deuda, gracias a la mejora en la tasa de cambio. $6,8 billones menos en contratación que no alcanzará a ejecutarse o que no responde a las prioridades nacionales. ¡Y ESTO APENAS COMIENZA! Continuaré tomando decisiones para reducir el gasto, eliminar los despilfarros y poner en orden las finanzas públicas. Los recursos de los colombianos deben administrarse con austeridad, responsabilidad y transparencia. ¡El Estado tiene que aprender a gastar menos y mejor! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 (ADLE) 🇨🇴🐯 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 23, 2026

¿En qué rubros se aplicará el recorte de $13,8 billones?

El ajuste contempla una reducción de $3 billones en los gastos de funcionamiento del Estado. Según el reporte de Caracol Radio, esta disminución incluye recortes en contratos de prestación de servicios y la eliminación de compras consideradas innecesarias.

Otro componente corresponde al servicio de la deuda pública, que tendrá una reducción de $4 billones. El Gobierno atribuyó este ajuste a una mejora en la tasa de cambio, factor que incide en el costo de determinadas obligaciones financieras.

Los $6,8 billones restantes corresponden a contratación de proyectos que no alcanzarían a ejecutarse o que no responden a las prioridades establecidas para 2027. Esta partida representa la mayor proporción del recorte anunciado por el Ejecutivo.

En conjunto, los tres rubros suman los $13,8 billones previstos en la medida. El Gobierno busca que estos ajustes contribuyan a reducir las presiones sobre las finanzas públicas en un escenario marcado por la necesidad de atender las obligaciones estatales y contener el déficit fiscal.

Presupuesto de Colombia para 2027 supera los $634 billones

El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó fijado en $634,95 billones, luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran versiones diferentes del proyecto sin lograr conciliarlas dentro del plazo legal. Según el reporte de Caracol Radio, el Gobierno lo expidió mediante decreto.

De ese monto, $391,38 billones se destinarán a gastos de funcionamiento, $155,43 billones al servicio de la deuda pública y $88,14 billones a inversión. Estas partidas corresponden a las principales destinaciones de los recursos previstos para el próximo año.

Por sectores, Educación contará con cerca de $93 billones; Salud y Protección Social, con $81,56 billones; Defensa y Policía, con $74,90 billones, y Trabajo, con $67,42 billones, según las cifras divulgadas por el medio.

El recorte anunciado se suma a las decisiones con las que el Gobierno pretende ordenar las cuentas públicas durante 2027. Su impacto dependerá de la aplicación de los ajustes presupuestales y de cómo se distribuyan los recursos disponibles entre las obligaciones del Estado y las prioridades de inversión.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.