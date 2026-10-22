Por: El Espectador

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Los recientes decretos expedidos por la Cancillería de Colombia han formalizado la llegada de los embajadores designados por el presidente Abelardo de la Espriella a Panamá y Venezuela, en una coyuntura clave para la política exterior del país. Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell asumió como embajador en Panamá, mientras que Jorge Jaller fue confirmado en Venezuela. De acuerdo con la información difundida, estos nombramientos se enmarcan en la estrategia del actual gobierno de orientar sus relaciones internacionales hacia países con afinidades ideológicas, especialmente tras la intervención de Estados Unidos en la región. La noticia se conoció en medio de la respuesta colombiana al sismo que afectó al vecino país centroamericano.

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El proceso para que ambos representantes asuman funciones ya inició oficialmente con la expedición de los decretos. Esta decisión hace parte de un giro estratégico del gobierno De la Espriella, buscando fortalecer alianzas con naciones “ideológicamente cercanas”, y se da poco después de la intervención estadounidense, según lo reportado por El Espectador. Además, la designación de los nuevos embajadores coincide con la reciente cancelación de visas a políticos colombianos por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, una acción celebrada por el presidente De la Espriella.

Respecto a Jorge Jaller, embajador en Venezuela, el mandatario reconoció públicamente su cercanía y resaltó la amplia experiencia de Jaller en el Grupo Éxito, donde desempeñó altos cargos directivos durante 18 años. En palabras del presidente: “El embajador designado en Venezuela, mi buen amigo Jorge Jaller. Hermano, gracias”. Por su parte, el canciller Omar Bula explicó al medio El Espectador que la relación con el gobierno de Delcy Rodríguez debe enfocarse ahora en aprovechar oportunidades económicas y recursos bilaterales, dejando atrás las problemáticas asociadas al crimen organizado en la frontera compartida durante la administración anterior.

En el caso de Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell, quien asume la representación en Panamá, se trata de un profesional con formación en administración de negocios y experiencia en el sector privado, específicamente en la junta directiva de Alianza Fiduciaria en Barranquilla y en el ramo inmobiliario. No obstante, Jaramillo no ha trabajado previamente en diplomacia pública, por lo que este nuevo reto marcará su incursión en el servicio exterior colombiano.

Así, los nuevos embajadores empiezan sus funciones en un momento de ajustes y nuevas prioridades para la política internacional de Colombia, orientada hacia fortalecer vínculos con gobiernos afines y responder a escenarios delicados, como las medidas tomadas por Estados Unidos contra sectores políticos nacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos embajadores de Colombia en Panamá y Venezuela?

Los nuevos embajadores designados por el presidente Abelardo de la Espriella son Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell, para la representación diplomática en Panamá, y Jorge Jaller, para la misión en Venezuela. Jaramillo tiene experiencia en el sector privado y en el sector fiduciario, mientras Jaller ha ocupado cargos directivos en el Grupo Éxito durante casi dos décadas. Estas designaciones, según lo reportado por El Espectador, responden a lineamientos de afinidad ideológica del gobierno actual.

¿Qué cambios en la política exterior impulsa el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con las declaraciones del canciller Omar Bula recogidas por El Espectador, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca redireccionar la política exterior, priorizando las relaciones con países afines como Panamá y Venezuela. El énfasis está en fortalecer la cooperación económica y aprovechar los recursos bilaterales, dejando atrás enfoques anteriores relacionados con problemas de frontera y crimen organizado.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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