Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El flan es uno de los postres más alabados en la gastronomía mundial, y en este caso, la receta nos conecta con la tradición griega. Preparar este flan requiere de paciencia y atención, pues lo ideal es dejarlo en refrigeración durante toda la noche para alcanzar esa textura cremosa y gelatinosa que lo caracteriza. Según la información recopilada por El Espectador, la elaboración del flan consta de varios pasos bien definidas, y precisa de ingredientes accesibles, entre los que sobresalen dos shots de espresso, panela, canela, leche condensada y evaporada, queso crema, huevos, vainilla y una pizca de sal, junto a los elementos necesarios para el caramelo.

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El proceso inicia con la preparación del caramelo, que se obtiene cocinando agua y azúcar hasta lograr un dorado apetitoso. Este se vierte rápidamente en el molde, pues enfriarse demasiado haría imposible trabajar con él. Aparte, la panela se cocina con canela y agua hasta obtener un jarabe denso, al que se le incorpora el espresso. En la licuadora, se procesan queso crema, huevos, ambas leches, vainilla, canela, el concentrado de café de olla y la sal, y la mezcla se filtra para asegurar una consistencia completamente lisa. Luego, se vierte con cuidado sobre el caramelo endurecido.

La cocción se realiza a baño María en horno precalentado a 160 grados Celsius durante unos 60 minutos, cuidando que el centro del flan quede firme, pero con una leve vibración. Tras enfriarse a temperatura ambiente, se recomienda refrigerar por al menos cuatro horas; sin embargo, dejarlo toda la noche realza su sabor y textura. Para desmoldar, es fundamental calentar brevemente la base del molde, facilitando que el caramelo se despegue y otorgue al flan ese aspecto brillante y apetitoso.

Respecto a su historia, como menciona El Espectador, los orígenes del flan se remontan a épocas anteriores a Cristo, con primeros registros entre fenicios, griegos y romanos, quienes elaboraban una versión llamada 'tyropina'. Su consumo creció durante la Edad Media, especialmente en la Cuaresma, y su receta básica mezcla huevos, leche y azúcar, creando una especie de natilla que necesita refrigeración para adquirir su particular textura. No obstante, en Colombia suele confundirse con la leche asada, otra variante que puede contener frutas y panela.

Este recorrido por la receta del flan muestra cómo la combinación de sabores simples puede persistir y adaptarse a lo largo de la historia, dejando un legado culinario apreciado en distintas culturas.

¿Cuál es la diferencia entre flan y leche asada en la gastronomía?

Según destaca El Espectador, aunque el flan y la leche asada pueden parecer similares debido a la base de huevos, leche y azúcar, el flan se caracteriza por su textura gelatinosa y cremosa conseguida mediante un proceso de cocción lenta a baño María y posterior refrigeración. En contraste, la leche asada permite añadir frutas o panela y presenta una textura final y un sabor diferentes, lo que la distingue como una propuesta gastronómica aparte.

¿Qué significa cocinar a baño María en una receta de flan?

Cocinar a baño María implica colocar el recipiente con la mezcla del flan dentro de otro recipiente más grande con agua caliente antes de introducirlo al horno. Esta técnica, explicada en la receta de El Espectador, garantiza una cocción suave y uniforme, fundamental para que el flan adquiera su tradicional consistencia cremosa sin llegar a cuajarse demasiado ni tomar una textura grumosa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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