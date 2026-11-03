Por: Noticiero 90 minutos

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En la vereda Pueblo Nuevo, ubicada en el corregimiento La Buitrera, crecen las inconformidades entre los habitantes por lo que consideran un retraso injustificado en la adecuación de la cancha deportiva local. De acuerdo con información de 90 Minutos, el proyecto para intervenir este escenario fue aprobado dentro del presupuesto participativo del año 2025 y su ejecución debió empezar este año. Sin embargo, quienes viven en la zona denuncian que, hasta la fecha, no ha comenzado ningún trabajo y que persiste la incertidumbre sobre cuándo iniciarán las esperadas obras.

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Gladys Cifuentes, quien preside la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Pueblo Nuevo, remarcó ante ese medio que la comunidad no ha tenido acceso ni siquiera a información clara sobre la contratación. Cifuentes puntualizó que "ese presupuesto es del 2025 para ejecutar ahora en el 2026. Tiene un tiempo límite para hacer este trabajo hasta el 31 de diciembre y ya estamos en el mes de noviembre. Hasta ahora no tenemos, ni siquiera, un contratista; no nos han dado una información clara sobre qué está pasando con nuestro proyecto”.

La molestia aumenta entre los líderes comunitarios, pues han organizado diversas reuniones buscando una solución definitiva. Lady Johana Rosero, de la comisión de cultura de La Buitrera, indicó que durante los encuentros sostenidos con funcionarios no se presentó la documentación requerida. Además, relataron que en una de estas reuniones se les pidió paciencia y se prometió entregar información al respecto. Pasó septiembre y luego octubre sin avances, y lo último que les notificaron fue una nueva cita programada para el 18 de noviembre.

Las condiciones de las instalaciones deportivas en la zona tampoco ayudan a calmar los ánimos. Los vecinos señalan que el otro espacio disponible está deteriorado y, en varias oportunidades, la comunidad ha tenido que usar su propio dinero para reparaciones básicas y asegurar que siga siendo útil para eventos culturales y deportivos junto a veredas cercanas. Así lo expresó Emer Santos Hinojosa, habitante de La Buitrera, quien enfatizó la importancia de ejecutar el presupuesto asignado para evitar que se redireccione a otros fines y garantizar actividades deportivas de calidad para los jóvenes y adultos de la región.

A la luz de este contexto, la comunidad exige respuestas concretas y celeridad por parte de las autoridades, insistiendo en que la intervención de la cancha ya fue aprobada, tiene recursos asignados y no debe posponerse más. La inquietud central es que el presupuesto sea ejecutado a tiempo para no afectar a la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se están presentando retrasos en la adecuación de la cancha deportiva en la vereda Pueblo Nuevo?

Los habitantes atribuyen los retrasos a la falta de información transparente y a la ausencia de un contratista encargado del proyecto, según declaraciones de líderes comunitarios recogidas por 90 Minutos. Pese a reuniones y solicitudes ante las entidades responsables, los vecinos no han recibido documentación clara ni fechas concretas de inicio de las obras, lo que aumenta la preocupación respecto a la ejecución oportuna de los recursos autorizados.

¿Qué es el presupuesto participativo y cómo funciona en proyectos comunitarios?

El presupuesto participativo es un mecanismo mediante el cual la comunidad propone y decide en qué proyectos deben invertirse recursos públicos, como en el caso de la adecuación de la cancha de Pueblo Nuevo. La ejecución de estos proyectos depende de una programación anual que vincula a los habitantes en la toma de decisiones sobre obras prioritarias para su bienestar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.