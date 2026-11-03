Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En Cali, la administración distrital respondió de manera eficiente ante la emergencia ocasionada por el reciente sismo de magnitud 5,6, reportado a las 4:13 a.m. por el Servicio Geológico Colombiano y cuyo epicentro se localizó en el departamento del Tolima. A pesar de la fuerza del evento natural, la corta duración impidió consecuencias graves en la capital vallecaucana y permitió el mantenimiento de la normalidad en la ciudad, según informaron las autoridades locales.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo reportado, la respuesta inicial consistió en la activación inmediata del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo, junto con la Cruz Roja y la Defensa Civil. Estas entidades organizaron inspecciones en todas las comunas y habilitaron líneas de atención ciudadana para agilizar el reporte de situaciones relacionadas con la emergencia. La estrategia priorizó la seguridad y la transparencia en la atención de las afectaciones.

Tras las evaluaciones estructurales, la Secretaría de Gestión del Riesgo, con apoyo del Fondo Milagro, anunció que está a la espera del cronograma oficial para dar inicio esta semana a la demolición de edificios catalogados como vulnerables. El listado prioritario lo encabeza el edificio Bretaña, seguido de las edificaciones Coral, Elizabeth, Contranal y Laureles. Todos estos inmuebles permanecen bajo revisión técnica constante con el objetivo de salvaguardar a los habitantes y transeúntes de las zonas afectadas.

En paralelo a las intervenciones físicas, la Alcaldía de Cali puso en marcha la entrega masiva de subsidios económicos dirigidos a 21.000 familias afectadas. El proceso contempla dos canales para facilitar el acceso a los recursos: pagos directos a cuentas bancarias o fintech, como la plataforma Móvil, y la opción presencial en 80 puntos de Supergiros, dispuestos desde el día siguiente a la información emitida. Así, se garantizan tanto el primer giro para quienes aún no lo han recibido como el segundo pago para todos los damnificados elegibles.

Para el tercer pago, la administración local está a la espera de la transferencia de recursos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hacia la fiducia correspondiente. En cuanto al censo oficial de damnificados, la administración distrital implementó una ruta jurídica para validar y complementar la información del Registro Único de Damnificados (RUT), en coordinación con el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo. Sin embargo, la actualización o inclusión de familias fuera del censo es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, ante quien continúan las solicitudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los edificios priorizados para demolición tras el sismo en Cali?

Entre las edificaciones consideradas más vulnerables tras el sismo están el edificio Bretaña, Coral, Elizabeth, Contranal y Laureles, según la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Fondo Milagro. Estas estructuras serán sometidas a intervención inmediata una vez se establezca el cronograma oficial, priorizando la seguridad de la ciudadanía vecina a estos predios.

¿Cómo se puede acceder a los subsidios para damnificados por el terremoto en Cali?

La Alcaldía de Cali ofrece a los beneficiarios dos opciones principales para el cobro de subsidios: transferencias directas a cuentas bancarias o fintech para quienes ya estén registrados, o cobro presencial en 80 puntos habilitados de Supergiros. Es fundamental que los beneficiarios validen sus datos y consulten el listado oficial para asegurar el acceso al auxilio económico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.