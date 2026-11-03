Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Las autoridades colombianas mantienen una intensa búsqueda de Andrés Calambás Hilamo, conocido como alias ‘Yamaha’, y Florentino Boyocué Tenorio, identificado con los alias ‘Amazonas’ o ‘Leonel’. Ambos hombres han sido señalados públicamente como líderes de estructuras armadas ilegales que operan en el sur del Tolima, según información del Ejército Nacional y la Sexta Brigada. Por datos que faciliten su ubicación y captura, se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por cada uno; el monto total podría ascender hasta los 1.000 millones, de acuerdo con los canales oficiales de la Fuerza Pública.

Sigue a PULZO en Discover

El interés de las autoridades y de la opinión pública sobre estos dos individuos creció significativamente tras los recientes atentados violentos en Planadas. El Ministerio de Defensa ha atribuido a la estructura Gerónimo Galeano, presuntamente liderada por alias ‘Yamaha’, la responsabilidad del ataque con explosivos ocurrido el 1 de noviembre. Este acto dejó como resultado cuatro personas muertas y varias más heridas, marcando un grave episodio de violencia en la región. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido cuál habría sido la participación directa o individual de alias ‘Yamaha’ o de ‘Amazonas’ en la planeación o ejecución del atentado. Este punto deberá resolverse, según las autoridades, dentro de los procesos judiciales en curso.

De acuerdo con reportes oficiales del Ejército Nacional, Andrés Calambás Hilamo, alias ‘Yamaha’, figura como el principal cabecilla de la comisión Gerónimo Galeano. Se le relaciona con delitos como concierto para delinquir, extorsión y homicidio, señalando una trayectoria delictiva estrechamente vinculada con las estructuras ilegales investigadas por hechos recientes en el departamento de Tolima.

Por su parte, Florentino Boyocué Tenorio, alias ‘Amazonas’ o ‘Leonel’, aparece en los registros de la Fuerza Pública como cabecilla del denominado Bloque Central Isaías Pardo. Al igual que ‘Yamaha’, también es señalado por presuntos vínculos con delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio, y su nombre destaca entre los principales objetivos de las operaciones militares en la zona.

El Ejército Nacional ofrece canales confidenciales para quienes deseen suministrar información: la Línea Antiterrorismo 107 y el Gaula Militar Tolima en el número 147 están habilitados para recibir denuncias que aporten a la ubicación y captura de estos dos individuos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son alias ‘Yamaha’ y alias ‘Amazonas’, buscados por las autoridades en Tolima?

Alias ‘Yamaha’ es Andrés Calambás Hilamo, supuesto cabecilla de la comisión Gerónimo Galeano, mientras que alias ‘Amazonas’ o ‘Leonel’ corresponde a Florentino Boyocué Tenorio, identificado como líder del Bloque Central Isaías Pardo. Ambos están vinculados, según el Ejército Nacional y la Sexta Brigada, con delitos como concierto para delinquir, extorsión y homicidio. Figuran entre los principales objetivos de las operaciones militares en el sur del Tolima.

¿Cómo puede la ciudadanía acceder a la recompensa ofrecida por información sobre alias ‘Yamaha’ y ‘Amazonas’?

La ciudadanía puede acceder a una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias ‘Yamaha’ y ‘Amazonas’. Para colaborar, se puede entregar información reservada a través de la Línea Antiterrorismo 107 o comunicarse con el Gaula Militar Tolima al número 147, de acuerdo con datos oficiales del Ejército Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.