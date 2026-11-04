Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha implementado una regulación específica para los vehículos de carga mayores a 20 años, estableciendo restricciones conocidas como pico y placa durante los sábados del mes de noviembre de 2026. Esta medida, que busca organizar la movilidad y reducir la congestión vehicular provocada por este tipo de automotores antiguos, determina quiénes pueden circular cada semana de acuerdo con el número final de sus placas. Según la información oficial compartida por la SDM, el horario de aplicación del pico y placa para estos vehículos es de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., cada sábado.

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De acuerdo con el calendario difundido, para el sábado 7 de noviembre de 2026, podrán circular aquellos vehículos de carga cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9. Mientras tanto, el sábado 14 de noviembre será el turno de los que tengan placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. La rotación se repite el sábado 21 con los mismos dígitos del primer sábado, y finalmente, el sábado 28 de noviembre podrán hacerlo los dígitos pares del segundo grupo. Este sistema busca alternar el flujo y permitir que los conductores puedan programar sus recorridos con anticipación, como lo resalta la SDM.

Además de la restricción de los sábados, los vehículos de carga mayores a 20 años también enfrentan un control de circulación de lunes a viernes, sin importar el número de placa. En este caso, la restricción se aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 a. m. y luego de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., exceptuando los días festivos. Así, la administración busca mitigar el impacto que el tránsito de estas unidades puede tener en las horas de mayor congestión.

Existen excepciones importantes a esta normativa, mencionadas en el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502. De acuerdo con la SDM, quedan exentos los vehículos que transporten gases medicinales, los que movilicen maquinaria y materiales dirigidos a obras públicas, los vehículos tipo grúa (de lunes a viernes), y aquellos repotenciados con modelo igual o menor a 20 años, siempre que cuenten con la actualización correspondiente en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las excepciones al pico y placa para vehículos de carga en Bogotá en noviembre de 2026?

Las excepciones al pico y placa para vehículos de carga en Bogotá, según la Secretaría Distrital de Movilidad y el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, aplican a vehículos que transporten gases medicinales, los dedicados al traslado de maquinaria y materiales para obras públicas, los vehículos tipo grúa y los vehículos repotenciados con modelo igual o menor a 20 años, siempre que esté actualizada esta información en el RUNT.

¿En qué horarios está prohibida la circulación de vehículos de carga mayores a 20 años con pico y placa en Bogotá?

Durante noviembre de 2026, la restricción de pico y placa para vehículos de carga mayores a 20 años en Bogotá se aplica los sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m., según el último dígito de la placa. Además, de lunes a viernes no pueden circular de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el dígito, siempre y cuando no sean días festivos, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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