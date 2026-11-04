Un nuevo incidente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá provocó complicaciones para los viajeros durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre. La situación fue denunciada por el periodista Juan Lozano, quien alertó sobre las dificultades para despegar y la necesidad de bajar de los aviones a pasajeros que ya habían abordado.

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“Caos en El Dorado otra vez. Toca desabordar los vuelos porque hay un daño de comunicaciones del aeropuerto, no pueden despegar ni salir vuelos. ¿Qué es lo que está pasando en El Dorado, con la torre de comunicaciones? Los que ya están abordados tienen que desabordar”, manifestó Lozano al referirse a la emergencia.

Los reportes también fueron conocidos durante la emisión de la tarde de Caracol Radio. El periodista Juan Fraile señaló que algunos pasajeros llevaban entre 30 minutos y una hora dentro de las aeronaves, sin recibir autorización para continuar con sus viajes.

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Según la información divulgada por ese medio, la situación estaría relacionada con un apagón que afectó la torre de control del aeropuerto. Esto habría impedido que se autorizaran los despegues y también habría complicado el desembarque de personas que llegaron a Bogotá en vuelos procedentes de otras ciudades.

Fraile agregó que varios viajeros recibieron información sobre una falla en el radar a través de los capitanes y las tripulaciones. “La gente reporta lo mismo, que les han informado a través de los capitanes y tripulaciones es que hay un apagón de radar; eso es muy grave”, afirmó durante la transmisión radial.

Las afectaciones alcanzaron vuelos nacionales, entre ellos algunos procedentes de San Andrés y Medellín, así como conexiones internacionales desde México y otros países. Mientras tanto, los pasajeros reportaron demoras y dificultades para continuar sus trayectos, en medio de la incertidumbre por lo ocurrido en la principal terminal aérea de Colombia.

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