Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes, en colaboración con la Casona de la Danza, invita a toda la ciudadanía a vivir una experiencia única en la clase maestra “Joropo y Contacto”. Esta actividad forma parte de la programación académica del XIX Festival Danza en la Ciudad – Tejiendo movimiento, un evento reconocido y esperado dentro del circuito cultural de Bogotá, que se destaca por su interés en promover la diversidad dancística y la fusión de técnicas tradicionales y contemporáneas. Según la información ofrecida por la Alcaldía de Bogotá y los organizadores, la clase se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera 17-01. Para poder asistir a este evento, el público debe registrarse previamente, ya que la entrada es completamente gratuita pero requiere inscripción previa.

Sigue a PULZO en Discover

Esta clase maestra propone un acercamiento detallado al lenguaje corporal y a la expresión artística del joropo, una de las manifestaciones dancísticas más representativas de la cultura colombiana. De acuerdo con Idartes, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar tanto los elementos técnicos y rítmicos como las tradiciones que definen el joropo, utilizándolos como punto de partida para la composición coreográfica. A partir de este reconocimiento, el espacio buscará crear un diálogo creativo entre el joropo y la danza contemporánea, poniendo en juego nuevas formas de movimiento y fusión entre ambas técnicas. El objetivo es abrir posibilidades expresivas que permitan tanto a bailarines expertos como a personas interesadas en la danza descubrir sinergias entre el folclore y el lenguaje contemporáneo.

La dirección de la clase estará a cargo de Jhoan Camilo Peña, quien ha sido bailarín de la Compañía de Danza Orkéseos durante 10 años y ha realizado distintos proyectos de creación e investigación en el campo dancístico, y de Laura Sofía Velasco, bailarina con 18 años de trayectoria en diversos proyectos artísticos y abogada que ha destacado por su pasión en promover la riqueza cultural del país. Ambos guiarán este proceso de exploración y aprendizaje, orientando a los participantes en un espacio que resalta la importancia de la danza como herramienta de encuentro y experimentación colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratis en la clase maestra 'Joropo y Contacto' del Festival Danza en la Ciudad?

Quienes deseen asistir a la clase maestra “Joropo y Contacto” deben inscribirse de manera anticipada, ya que el cupo está sujeto a inscripción previa. La entrada es gratuita, pero solo quienes completen el registro podrán participar en esta experiencia organizada por Idartes y la Casona de la Danza, dentro del marco del XIX Festival Danza en la Ciudad – Tejiendo movimiento.

¿En qué consiste la exploración de joropo y danza contemporánea propuesta en la clase maestra?

La actividad se enfoca en un acercamiento práctico y creativo al joropo, permitiendo a los asistentes adentrarse en sus aspectos técnicos, rítmicos y tradicionales. Según Idartes, la exploración busca establecer un diálogo entre el joropo y la danza contemporánea, fomentando la experimentación con nuevos movimientos, formas de expresión y posibles fusiones entre estas dos técnicas dancísticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.