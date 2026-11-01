Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

El ministro de Defensa, Jorge Mora, presentó un balance sobre los reportes de posibles irregularidades en el sector defensa y las acciones adelantadas para poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un video, el funcionario informó que actualmente se tienen 82 reportes, de los cuales 41 dieron lugar a denuncias formales. Según explicó, estos hechos podrían representar una afectación patrimonial preliminar superior a los 155.000 millones de pesos.

“En cumplimiento de nuestros deberes institucionales, hemos fortalecido los mecanismos de recepción, identificación y traslado de información relacionada con posibles irregularidades en el sector defensa”, señaló el ministro.

(Vea también: “Sigue el jefe de la banda”: ‘Fico’ reaccionó con mensaje a Daniel Quintero por captura del hermano)

Lee También

¿Cuáles son las irregularidades reportadas?

Entre las conductas identificadas figuran el presunto interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho, colusión y posibles falsedades en documento público.

Mora aclaró que la eventual configuración de estas conductas deberá ser determinada por las autoridades competentes, de acuerdo con las pruebas y con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Caso de los helicópteros MI-17

Entre las investigaciones en curso, el ministro mencionó el caso de los helicópteros MI-17, que, según la información reportada, estaría relacionado con actuaciones ocurridas durante el gobierno anterior.

(Lea también: Dan a conocer que le dijo Ferrer a la Procuraduría sobre Alcocer: “No hay dinero que pague”)

De acuerdo con la Fiscalía, el contrato de mantenimiento de estas aeronaves habría sido orientado hacia una empresa que no reunía las condiciones exigidas. Sin embargo, corresponderá a las autoridades establecer las posibles responsabilidades penales individuales.

El ministro aseguró que desde la cartera continuarán entregando la información requerida, fortaleciendo los mecanismos de control y adoptando las medidas administrativas correspondientes dentro de sus competencias.

“Nuestro compromiso es claro: proteger los recursos de la nación, garantizar la transparencia institucional y colaborar decididamente con la justicia, sin prejuzgar ni interferir en sus decisiones”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.