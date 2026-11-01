Un momento de descanso terminó en angustia para cerca de 30 visitantes del desierto de la Tatacoa, en el Huila. Un derrumbe registrado el sábado 31 de octubre en el sector de Los Hoyos, en la denominada zona gris, provocó que turistas y habitantes salieran corriendo para ponerse a salvo, luego de que varias rocas gigantes se desprendieran y cayeran sobre el área de descanso de una piscina.

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El impresionante momento quedó registrado en un video grabado por uno de los visitantes. En las imágenes se escucha el estruendo provocado por la caída de las piedras y se observa cómo las personas reaccionan ante el desprendimiento, mientras buscan alejarse del lugar.

El hombre que registró el incidente contó que acababa de salir del área afectada apenas dos minutos antes del derrumbe. Por eso, aseguró que pudo haber quedado atrapado bajo las piedras.

“Lamentablemente hubo un percance. Se acaba de registrar un derrumbe. Todos los turistas estábamos en el área cuando se desprendieron las rocas. Estuvo a punto de ocurrir una terrible tragedia. Yo acababa de salir hace dos minutos. Pude haber quedado sepultado bajo las piedras”, relató.

La situación también provocó preocupación por un menor de edad, pues inicialmente algunos visitantes pensaron que había quedado atrapado bajo los escombros. Sin embargo, su familia logró encontrarlo rápidamente, según se escucha en el video.

No hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad

Pese a la magnitud del desprendimiento y al riesgo que representó para quienes estaban en el lugar, no se reportaron víctimas fatales ni personas con heridas de gravedad.

De acuerdo con la información conocida, las lluvias de los últimos días serían una posible explicación del desprendimiento, aunque las circunstancias del derrumbe deberán establecerse.

El video dejó en evidencia el peligro que enfrentaron los visitantes y cómo una actividad de descanso pudo terminar en una tragedia en uno de los sectores turísticos más conocidos del Huila.

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