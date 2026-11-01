Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La muerte de un ciudadano colombiano que había retornado recientemente desde la República Democrática del Congo generó preocupación en el país por la posibilidad de que se tratara de un caso de Ébola. El fallecimiento ocurrió el sábado 31 de octubre en un centro hospitalario de Palmira, Valle del Cauca. Un segundo hombre, procedente también de ese país africano, permanece en aislamiento y bajo atención médica en Cali. Este contexto llevó a que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) emitieran un pronunciamiento oficial para explicar el diagnóstico de los pacientes y detallar las acciones que se están adelantando frente a la situación. Según los reportes de ambas entidades, los dos pacientes han sido diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum, un parásito que puede provocar cuadros clínicos graves si no es tratado adecuadamente.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud, hasta el momento no hay confirmación de que se trate de Ébola en estos casos. Sin embargo, los protocolos de vigilancia epidemiológica fueron activados por precaución, dado que ambos individuos presentaron antecedentes de viaje a una zona de riesgo y síntomas compatibles con enfermedades tropicales. El INS aclaró que se realizaron las muestras correspondientes y se mantendrán las verificaciones de laboratorio mientras avanza la investigación epidemiológica, enfocada en Cali y Palmira, para identificar posibles contactos y los recorridos de los ciudadanos en África.

El seguimiento se extiende también a otras dos personas identificadas en la investigación inicial, quienes refirieron diagnóstico de malaria y se encuentran bajo tratamiento. Las autoridades nacionales y locales coordinan la vigilancia y el procesamiento de muestras, reiterando que cualquier evolución importante será informada oportunamente a la ciudadanía a través de los canales oficiales.

Durante una entrevista citada por La FM, el infectólogo y epidemiólogo Carlos Arturo Álvarez Moreno recordó que, si bien existe la posibilidad de que lleguen personas infectadas por el virus del Ébola desde zonas donde hay circulación activa, no todas las personas provenientes de la República Democrática del Congo presentan riesgo. Es fundamental, precisó, conocer los lugares exactos visitados y si existió contacto con personas infectadas o sus fluidos, dado que el contagio se produce solo mediante el contacto directo con fluidos corporales y no por el aire.

Álvarez Moreno también enfatizó las diferencias entre la malaria y el Ébola. Mientras la malaria es ocasionada por parásitos transmitidos por picadura de mosquito, el Ébola es una enfermedad viral que solo se contagia por el contacto con fluidos de personas enfermas. La fiebre y el malestar general son síntomas que pueden confundirse, por lo que el contexto de viaje resulta clave para orientar el diagnóstico y la atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se ha confirmado Ébola en los casos recientes de Colombia?

Las autoridades sanitarias, lideradas por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, confirmaron a través de sus investigaciones y las pruebas de laboratorio que, hasta ahora, los pacientes están afectados por malaria por Plasmodium falciparum. Ambos presentaron síntomas como fiebre, pero los estudios no han evidenciado la presencia del virus del Ébola. Además, se activaron los protocolos epidemiológicos solo como medida preventiva y vigilancia, dada la procedencia de los pacientes desde un país donde circula el Ébola, pero sin indicios claros de exposición directa al virus.

¿Cuál es la diferencia entre malaria por Plasmodium falciparum y Ébola?

La malaria por Plasmodium falciparum es una enfermedad causada por un parásito transmitido al ser humano por la picadura de ciertos mosquitos. Puede ser peligrosa y generar complicaciones graves si no es tratada rápidamente. Por su parte, el Ébola es una enfermedad viral grave que se transmite únicamente por contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas. Aunque ambas enfermedades pueden causar fiebre y malestar, tienen mecanismos de transmisión y tratamientos completamente diferentes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.