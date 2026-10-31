Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un nuevo episodio de violencia conmocionó a Cali, Valle del Cauca, tras el asesinato de Luis Francisco Ramírez Sáchica, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quien perdió la vida la noche del viernes 30 de octubre cerca de la cárcel Villahermosa. Según la información preliminar registrada en el reporte oficial, el funcionario había terminado su turno y circulaba en motocicleta por el barrio El Recuerdo, en el oriente de la ciudad, cuando fue abordado por hombres armados que le dispararon repetidas veces. El ataque ocurrió a escasas cuadras del centro penitenciario y causó la muerte inmediata de la víctima en el lugar. Tras los hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió las labores judiciales con el propósito de recopilar evidencia y avanzar en el proceso de esclarecimiento.

Sigue a PULZO en Discover

El Ministerio de Justicia confirmó que Ramírez Sáchica había prestado sus servicios por más de 18 años al INPEC, lo que resaltó la gravedad y el impacto del crimen en la comunidad penitenciaria. A través de un comunicado, la entidad expresó rechazo al homicidio y extendió un mensaje de solidaridad tanto a los familiares como a los compañeros y demás integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia. Por su parte, la Alcaldía de Cali informó que el caso fue atendido por las autoridades judiciales correspondientes y que se dispuso una ruta de acompañamiento para la familia del funcionario, mientras se mantenía la ausencia de capturas relacionadas con el asesinato en el momento de los reportes conocidos.

De acuerdo con los datos recopilados, la investigación sigue en curso para identificar a los responsables y esclarecer los motivos que propiciaron el ataque. Este hecho no es aislado: de acuerdo con reportes de la Defensoría del Pueblo y comunicados de otras entidades, durante el mes de octubre se registraron diferentes atentados y homicidios de empleados del INPEC en distintas zonas del país. Entre los casos más recientes se menciona el ataque del 10 de octubre en Barranquilla, donde dos dragoneantes resultaron heridos a la salida de la cárcel El Bosque, y el asesinato de otro funcionario en Cúcuta el 12 de octubre.

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre el aumento de amenazas hacia el personal penitenciario, especialmente durante la implementación de medidas de seguridad y traslados de privados de la libertad. No obstante, las autoridades no han confirmado que el asesinato de Ramírez Sáchica esté vinculado a dichas acciones o a sus funciones en la cárcel Villahermosa. El caso permanece bajo investigación y genera creciente preocupación sobre la situación de seguridad para quienes trabajan en el sistema penitenciario colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información se conoce sobre el asesinato del funcionario del INPEC en Cali?

El asesinato de Luis Francisco Ramírez Sáchica, dragoneante adscrito a la cárcel Villahermosa, fue confirmado por el Ministerio de Justicia, que indicó la trayectoria de más de 18 años del funcionario en el INPEC. De acuerdo con los reportes de la Alcaldía de Cali y el Cuerpo Técnico de Investigación, el ataque ocurrió en inmediaciones del centro penitenciario, y aunque se desplegó una ruta de apoyo para su familia y continúa la investigación, hasta ahora no existen capturas ni se han determinado móviles claros.

¿Por qué existe preocupación por los ataques contra funcionarios del INPEC en Colombia?

La preocupación surge porque el asesinato de Ramírez Sáchica se suma a otros hechos violentos ocurridos durante octubre en diferentes regiones, como el atentado a dos dragoneantes en Barranquilla y el homicidio de un funcionario en Cúcuta. La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre amenazas a estos trabajadores, particularmente en el contexto de medidas especiales de seguridad y traslados dentro del sistema penitenciario.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.