Se conocieron las primeras imágenes de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que un juez le revocara la medida de detención domiciliaria que cumplía desde comienzos de octubre.

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En el registro audiovisual se observa al procesado con el uniforme carcelario de tonos café y naranja, mientras permanece encadenado de pies y manos. En las imágenes aparece con la cabeza agachada, bajo custodia de las autoridades penitenciarias.

La grabación se conoce después de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) definiera que Quintero deberá permanecer en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.

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El traslado se produjo durante la noche del viernes 30 de octubre, luego de un operativo en el que participaron integrantes del Inpec y la Policía Nacional. Según información conocida por medios de comunicación, el procesado fue llevado inicialmente a Rionegro para continuar con el procedimiento de traslado hacia el centro penitenciario.

Estas son las imágenes:

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Por qué Miguel Quintero fue enviado a la cárcel de Cómbita

La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que revocó la detención domiciliaria concedida a Miguel Quintero el pasado 2 de octubre.

El despacho ordenó que cumpliera la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, después de estudiar los recursos presentados contra la decisión inicial.

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La investigación comprende negocios cuyo valor supera los 17.600 millones de pesos y que habrían generado un detrimento patrimonial superior a los 2.400 millones de pesos, de acuerdo con los elementos expuestos por la Fiscalía.

Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El proceso judicial continúa y el investigado mantiene la presunción de inocencia.

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