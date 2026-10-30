Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Biblioteca Marco Fidel Suárez, reconocida por su relevancia y su histórica presencia de más de 70 años, fue retirada recientemente de su tradicional espacio, lo que desencadenó un intenso debate público. De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería, esta decisión fue motivada por un análisis técnico orientado bajo los principios de austeridad y eficiencia en el gasto público, que permitió identificar nuevas formas de optimizar el uso de la infraestructura actual y fortalecer el quehacer académico de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Estas declaraciones se produjeron luego de que, la noche del 29 de octubre, circularan videos en redes sociales donde se observaba el embalaje y retiro de la colección, generando inquietudes acerca del paradero de los volúmenes y rumores sobre un posible uso diferente del lugar, como su conversión en una capilla.

Sigue a PULZO en Discover

Según información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, la integración de la biblioteca con la Academia Diplomática fue la alternativa seleccionada para robustecer las capacidades académicas de la Cancillería y crear un ecosistema especializado de conocimiento al servicio de la política exterior de Colombia. El comunicado aclaró que la nueva sede de la Academia, inaugurada el 27 de julio en la Casa José María Melo, fue el destino seleccionado para el traslado de la mayor parte de los acervos bibliográficos.

Para asegurar la protección adecuada del patrimonio documental, se solicitó asesoría de la Biblioteca Nacional de Colombia. Esta institución realizó una asesoría y evaluación el 16 de octubre, ofreciendo recomendaciones específicas para el embalaje, transporte y recepción de las colecciones. El proceso de traslado, iniciado formalmente el 29 de octubre, estuvo supervisado por funcionarios tanto de la Biblioteca como de la Academia Diplomática y otras instancias técnicas, garantizando el respeto a estrictos protocolos de conservación y custodia. De acuerdo con la Cancillería, nunca se interrumpió la cadena de custodia de los libros, atendiendo así a algunas denuncias y preocupaciones manifestadas durante la noche del 29 y la mañana del 30 de octubre.

Adicionalmente, la Cancillería informó que el archivo patrimonial, compuesto por dos mil volúmenes, permanecerá ubicado en el edificio Olaya Herrera, el cual cuenta con el aval técnico de la Biblioteca Nacional respecto a las condiciones necesarias de ambiente y seguridad. Pese a las aclaraciones sobre el destino de la colección principal, aún no se informó cuándo los funcionarios, los estudiantes de la Academia y el público general podrán de nuevo acceder a la biblioteca, ni qué uso tendrá el espacio que dejó la colección tras su traslado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nuevo destino de la Biblioteca Marco Fidel Suárez después de su retiro?

La Cancillería confirmó que la mayor parte del acervo bibliográfico de la Biblioteca Marco Fidel Suárez fue trasladado a la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, ubicada en la Casa José María Melo. El objetivo de esta integración es fortalecer las capacidades académicas y contribuir al desarrollo de un ecosistema de conocimiento especializado, acorde con declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Cuándo podrá el público acceder nuevamente a la Biblioteca Marco Fidel Suárez o su colección?

Hasta el momento, la Cancillería no ha precisado ninguna fecha para la reapertura del acceso a la Biblioteca Marco Fidel Suárez ni ha informado cuándo los funcionarios, estudiantes o el público general podrán consultar de nuevo su colección. Tampoco se ha comunicado el uso que se le dará al antiguo espacio que albergaba esta biblioteca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.