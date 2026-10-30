A pocos días de cumplirse un año de la muerte de Jaime Esteban Moreno, Juan Carlos Suárez, condenado por el crimen, entregó su versión de lo ocurrido durante una entrevista con el programa de YouTube ‘Conducta delictiva’. Desde la cárcel, el hombre habló sobre la noche de Halloween de 2025, reconoció que agredió al estudiante de la Universidad de los Andes y expresó arrepentimiento por lo sucedido.

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“Pido perdón con todo mi corazón y mi alma, pido perdón por el dolor causado. Quiero que la gente sepa que nunca quise que nada de esto sucediera”, manifestó Suárez, quien también aseguró que siente una profunda culpabilidad por lo ocurrido.

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Durante la conversación, recordó que asistió a una fiesta universitaria acompañado de una amiga, identificada como Paola Fernández. Según su relato, en el establecimiento conoció a Ricardo González y, posteriormente, una de las mujeres que estaba con ellos llegó llorando y afirmó que un joven con chaqueta roja habría intentado agredirla.

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Suárez aseguró que esa situación le provocó rabia e indignación. Cuando salió del lugar y encontró a Jaime Moreno cerca de una tienda Oxxo, le exigió que se fuera. Incluso reconoció que lo amenazó: “Cuando dije ‘váyase o lo mato’, era solo para que se fueran y la chica no estuviera allí viéndolo”.

El condenado admitió que inicialmente golpeó al universitario, pero después volvió a atacarlo. Según su versión, los comentarios de sus acompañantes influyeron en su decisión de regresar a la confrontación.

“De verdad me dio mucha ira; de verdad me dio mucha rabia y tristeza que ocurriera algo así”, expresó al recordar lo que sintió aquella noche.

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Suárez habló de los golpes y de su condena

En otro momento de la entrevista, reconoció que actuó equivocadamente y que debió acudir a las autoridades en lugar de tomar justicia por mano propia. También aseguró que no dimensionó la gravedad de la agresión y que se enteró de la muerte de Moreno varias horas después, cuando recibió una notificación policial.

Sobre su situación judicial, explicó que no aceptó el cargo de homicidio agravado porque, según argumentó, nunca tuvo intención de quitarle la vida al estudiante. Dijo que estaba dispuesto a responder por homicidio preterintencional, postura que expuso durante la conversación.

Suárez también envió un mensaje a Paola Fernández, quien permanece prófuga, y le pidió que se entregue a las autoridades para aclarar lo sucedido.

Finalmente, se refirió a la condena de 37 años y medio de prisión que recibió junto a Ricardo González. Dijo que la sentencia significa perder sus proyectos y alejarse de sus familiares y amigos por lo ocurrido en cuestión de segundos.

La entrevista se conoce cuando está por cumplirse el primer aniversario del homicidio de Moreno, ocurrido en la madrugada del 31 de octubre de 2025, después de una fiesta de Halloween en Bogotá.

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