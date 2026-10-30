Por: El Espectador

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Este viernes se dio inicio al esperado debate en el Senado sobre la ley de sometimiento promovida por el gobierno de Abelardo de la Espriella. El proyecto entró en escena con mensaje de urgencia remitido por el Poder Ejecutivo, lo que aceleró la agenda legislativa y ubicó la discusión en una compleja carrera contra el tiempo. El Senado encara la última etapa del análisis del texto, consciente de que el plazo para aprobar cualquier modificación vence el 4 de noviembre, fecha en la que caduca la vigencia de la actual Ley de Orden Público. Así, el trámite avanza bajo la presión de que la ley debe ser adoptada antes de esa fecha límite, marcando el ritmo y las prioridades de los debates en el Congreso.

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Durante la sesión, la plenaria del Senado rechazó, en primer lugar, la propuesta de archivo presentada por la bancada de oposición del Pacto Histórico. Superado ese rechazo inicial, se procedió a votar sobre el conjunto de artículos del proyecto. De acuerdo con la información disponible, se aprobó la ponencia positiva a cargo de los senadores Hernán Cadavid (Centro Democrático) y Fabio Raúl Amín (Partido Liberal), lo que permitió el avance del trámite.

No obstante, por ahora solo se logró la votación favorable de un primer grupo de artículos que no presentaban propuestas de modificación por parte de los congresistas. Entre los artículos aprobados, el 14, 22, 23 y 24, está la creación de un tratamiento penal diferenciado para quienes accedan al sometimiento, la protección reforzada a víctimas de violencia sexual, la aclaración de que los futuros beneficios legales no eliminarán las inhabilidades para ser elegidos o contratar con el Estado, y la reglamentación de los procedimientos de judicialización, según El Espectador.

La discusión está programada para continuar el próximo martes en el Senado y el lunes en la Cámara de Representantes, aprovechando el día festivo. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, remarcó la urgencia del cronograma dado el inminente vencimiento de la Ley de Orden Público actual. Además, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el proyecto, respaldando la iniciativa, pero con observaciones. Iris Marín, defensora del Pueblo, advirtió sobre la necesidad de que los beneficios tengan límites claros y razonables debido a la gravedad de ciertos crímenes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artículos clave se aprobaron en la ley de sometimiento que debate el gobierno de Abelardo de la Espriella?

En la reciente plenaria del Senado se avaló un primer bloque de artículos de la ley de sometimiento, entre los que se encuentran aquellos que establecen un tratamiento penal especial para los que se sometan voluntariamente, la protección a víctimas de violencia sexual, la precisión de que los beneficios obtenidos a través de la ley no eximen a los involucrados de inhabilidades para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, y la reglamentación respecto a los procedimientos de judicialización. Todo este avance fue informado por El Espectador.

¿Por qué existe urgencia en la aprobación de la nueva ley de sometimiento en el Congreso?

La premura en la discusión y aprobación de la ley de sometimiento se debe a que el próximo 4 de noviembre expira la vigencia de la Ley de Orden Público, lo que dejaría sin base legal los cambios propuestos por el Ejecutivo. Por esto, el Congreso debe finalizar el debate y tomar una decisión antes de esa fecha para que la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella pueda entrar en funcionamiento.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.