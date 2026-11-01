Por: El Espectador

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Entre 2021 y 2025, la cantidad de familias que enfrentaban carencias fundamentales en salud, educación o vivienda en áreas urbanas de 21 municipios de Cundinamarca descendió notablemente, pasando del 6,7 % al 2,8 %, tal como se reportó en la Encuesta Multipropósito Bogotá–Cundinamarca, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este avance en la calidad de vida no solo benefició a las zonas urbanas, sino que también se reflejó en la vida rural de siete poblaciones evaluadas, donde el porcentaje de hogares en situación de privación cayó de 9,8 % a 5,6 %.

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La investigación se enfocó en municipios considerados cruciales para el desarrollo de la región, incluyendo nombres como Zipaquirá, Soacha, Facatativá, Chía y Fusagasugá, entre otros. En Soacha se tuvieron en cuenta las seis comunas urbanas, lo que permite una visión más granual de la dinámica social en una de las ciudades con mayor interacción metropolitana.

De acuerdo con la información presentada durante el encuentro regional denominado “Datos y voces que conectan la región”, la encuesta también evidenció una disminución significativa en la falta de ingresos económicos. En las zonas urbanas, la proporción de hogares afectados bajó 10 puntos porcentuales en el periodo estudiado, mientras que en el campo la reducción alcanzó los 14,7 puntos. Esta mejora repercute directamente en el acceso a recursos y en la estabilidad de las familias.

La proyección futura para el territorio también fue abordada en el informe. Según la Dirección de Infraestructura de Datos Espaciales y Estadísticos (DIDEE), para el año 2042, estos 21 municipios albergarán al 75,39 % de la población de Cundinamarca, cifra que podría equivaler a alrededor de 3,4 millones de personas residiendo en la misma área. Este crecimiento poblacional impone nuevos retos a las autoridades locales, quienes deberán planificar la expansión de servicios públicos, transporte, vivienda, educación y salud, con el fin de preservar el bienestar alcanzado y evitar retrocesos en calidad de vida.

El DANE también resaltó cambios en los hábitos y estructuras familiares. En Bogotá, el tamaño promedio del hogar disminuyó hasta llegar a 2,7 personas, especialmente en sectores como Chapinero y La Candelaria, donde prevalecen las viviendas unipersonales. Además, se detectó un aumento notable de hogares encabezados por mujeres, alcanzando el 47,9 % en la capital, fenómeno que se replica en municipios cercanos.

Por último, el estudio presentó altos niveles de afiliación en salud y un uso de internet por encima del 88 % en los entornos urbanos. Sin embargo, persisten desafíos significativos en materia de movilidad e inseguridad: muchos trabajadores en áreas como Soacha y periferias de Bogotá siguen invirtiendo más de una hora diaria en sus desplazamientos laborales, a menudo en contextos urbanos donde la falta de infraestructura y la inseguridad afectan el día a día de las familias.

¿Cuáles fueron los principales avances en calidad de vida que mostró la Encuesta Multipropósito Bogotá–Cundinamarca?

De acuerdo con el DANE, los principales avances fueron la disminución de familias con privaciones en salud, educación o vivienda tanto en zonas urbanas como rurales, así como una reducción significativa de hogares afectados por falta de ingresos económicos. Además, se observó un incremento en la afiliación a salud y el uso de internet.

¿Qué retos impone el crecimiento poblacional en los municipios alrededor de Bogotá?

El aumento poblacional proyectado, según la DIDEE, demandará una mayor coordinación entre autoridades para ampliar servicios públicos, transporte, vivienda y cupos en escuelas y hospitales. Estos retos buscan prevenir que el crecimiento deteriorare el bienestar alcanzado por la comunidad, tal como se evidenció en el informe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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