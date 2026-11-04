El video que Deicy Jiménez publicó junto a Gustavo Petro tendrá que pasar ahora por manos de la justicia. La abogada Diana Luz Malo Andrade, quien asumió su representación legal, anunció que entregará este jueves 5 de noviembre la grabación a las autoridades para que sea incorporada a la investigación por la denuncia contra el expresidente por presunta violencia sexual.

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La decisión fue anunciada mediante un comunicado en el que la jurista confirmó que asumió la defensa de Jiménez en calidad de víctima y que llevará el caso ante las instancias correspondientes. El material audiovisual, que la mujer divulgó en sus redes sociales el miércoles, será puesto a disposición de las autoridades para que sea examinado conforme a la ley.

En el video se observa a Petro junto a Jiménez y al exmandatario dándole un beso. La mujer presentó las imágenes como respaldo de sus declaraciones sobre la relación que aseguró haber sostenido con él y acompañó la publicación con una advertencia sobre su seguridad y la de sus familiares.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en la publicación, según informó Pulzo.

Ahora, con la llegada de su nueva abogada, el video tendrá un trámite dentro de la investigación. Malo Andrade confirmó expresamente: “Confirmo la existencia del video divulgado por mi representada, el cual será puesto a disposición de las autoridades mañana, 5 de noviembre, para que sea incorporado a la investigación y valorado conforme a la ley”.

Abogada pidió investigar quién sigue y fotografía a Deicy Jiménez

El comunicado también puso sobre la mesa otra preocupación de la defensa. Malo Andrade denunció que el pasado 3 de noviembre personas que todavía no han sido identificadas siguieron a su representada y la fotografiaron mientras adelantaba actividades cotidianas. Según la jurista, esas imágenes terminaron difundidas posteriormente.

Por esa razón, solicitó a la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección que identifiquen a los responsables del seguimiento y establezcan quién habría ordenado esas acciones. También pidió medidas urgentes para proteger la seguridad y la intimidad de Jiménez.

La abogada explicó que su representada ya cuenta con un esquema de protección debido a las amenazas que ha recibido. Además, pidió garantías para ella misma, pues recordó que el anterior abogado de Jiménez, Pipe Caballero, renunció a su representación por las intimidaciones que habría recibido.

“Su anterior apoderado, el abogado Pipe Caballero, renunció a causa de las amenazas recibidas”, señaló Malo Andrade, quien advirtió que la intimidación contra quienes representan a una víctima no puede convertirse en una herramienta para silenciarla.

¿Qué denunció Deicy Jiménez contra Petro?

La controversia tomó fuerza después de que Jiménez contara en una entrevista que habría sostenido encuentros íntimos con el entonces presidente y que, según su versión, existía una presunta red de mujeres que recibían contratos estatales a cambio de esos encuentros.

La mujer también aseguró que tenía fotografías, videos y conversaciones para respaldar sus señalamientos. La publicación de la grabación con Petro fue uno de los elementos que decidió mostrar públicamente.

Con la nueva representación legal, el caso entra en otra etapa: la entrega del video a las autoridades y la solicitud de medidas de protección para la denunciante y su abogada. La defensa insiste en que el material debe ser valorado dentro de la investigación y bajo las garantías del debido proceso.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.