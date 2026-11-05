Por: El Espectador

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La evasión del pago del pasaje en Transmilenio, sumada a las fallas en los controles de ingreso, continúa siendo una de las principales problemáticas para Bogotá. Así lo detalló la Personería de Bogotá durante una jornada de prevención y control realizada el 28 de septiembre, en donde verificaron 140 estaciones y portales del sistema. De acuerdo con El Espectador, en apenas cinco minutos de observación por modalidad de evasión, se detectaron 1.442 ingresos irregulares, cifra que pone en evidencia la dimensión diaria de este fenómeno.

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Este número significa que, en solo cinco minutos, podrían llenarse nueve buses articulados y seis biarticulados exclusivamente con personas que entran al sistema sin pagar. Más allá del dato, los hallazgos marcan una tendencia creciente: según la Alcaldía, la evasión en el componente troncal de Transmilenio fue del 17,97 % durante el primer semestre de 2026, cuando hace dos años se ubicaba en el 13 %. Además, en 2025, estas prácticas costaron a la ciudad 265.048 millones de pesos colombianos. El informe de la Personería detalla que en 83 de los 140 puntos visitados se identificaron evasiones constantes, lo que resalta la urgencia de fortalecer los controles y revisar las estrategias de ingreso.

Uno de los patrones recurrentes es la utilización de puertas laterales y costados de las estaciones para eludir el pago: el 71 % de los casos advertidos, es decir, más de 1.000 ingresos irregulares, se registraron por estos accesos. Las estaciones Calle 38A Sur–Centro Mayor, Transversal 86, Quiroga, Fucha y Carrera 90 concentran la mayor cantidad de ingresos sin pagar, de acuerdo con la Personería.

Otro hallazgo preocupante es que en 38 estaciones y portales, la evasión ocurrió aun cuando había presencia de vigilantes, sin que estos intervinieran. En 29 puntos, además, los vigilantes no contaban con elementos de protección, lo que expone falencias en la seguridad y la vigilancia del sistema. En paralelo a la evasión, la Personería identificó 759 vendedores informales tanto adentro como alrededor de las estaciones, incluso detectaron la presencia de vendedores con cilindros de gas en 47 puntos y dentro de la estación El Tiempo, situación que implica riesgos adicionales.

La problemática social también se refleja en la presencia de habitantes de calle en 59 estaciones y portales, sin atención institucional visible. Ante este panorama, la Personería enfatizó la necesidad de articular acciones entre entidades responsables y exigió, a través del personero Andrés Castro Franco, respuestas claras sobre las medidas que se implementarán, quién debe responder y en qué plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto económico de la evasión en Transmilenio durante 2025?

Según datos de la Alcaldía citados por El Espectador, la evasión de pago en el sistema troncal de Transmilenio costó a Bogotá 265.048 millones de pesos colombianos en el año 2025, evidenciando la gravedad financiera que implica la falta de pago de pasajes y la urgencia de fortalecer los controles de ingreso.

¿Por qué se incrementó la evasión del pago en Transmilenio en el primer semestre de 2026?

De acuerdo con el informe de la Personería de Bogotá, la evasión subió al 17,97 % en el primer semestre de 2026, frente al 13 % registrado dos años atrás. Este aumento se atribuye a la persistencia de ingresos irregulares en múltiples estaciones y la creciente utilización de puertas laterales y costados, además de fallas constatadas en la vigilancia y controles de ingreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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