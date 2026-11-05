El celular de Deicy Jiménez será sometido este jueves 5 de noviembre a una inspección forense por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, por orden de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia busca recuperar mensajes, videos, fotografías y otros archivos que la mujer anunció que entregaría como respaldo de sus señalamientos en el denominado ‘caso de las 48’, que involucra al expresidente Gustavo Petro y a la excongresista María José Pizarro.

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La orden fue impartida por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, que adelanta la verificación de la denuncia. Jiménez confirmó que acudirá junto con su nueva abogada, Dina Luz Malo, para entregar voluntariamente el dispositivo y permitir que los investigadores accedan a la información que considera relevante para su declaración juramentada.

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Durante el procedimiento, los expertos del CTI llevarán a cabo una extracción forense de los archivos almacenados en el teléfono, incluidos videos, fotografías, conversaciones de WhatsApp y mensajes de texto. El objetivo es incorporar esos elementos al expediente y establecer si aportan información que permita corroborar los hechos relatados por la denunciante. La nueva defensa de Jiménez fue asumida por Malo después de que el abogado anterior, Felipe Caballero, renunciara por motivos de seguridad.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación citó a declarar al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Andrés Ríos Puerta. La diligencia quedó programada para el martes 10 de noviembre y busca que el funcionario amplíe sus afirmaciones y entregue los elementos de prueba que aseguró tener sobre la presunta instrumentalización de mujeres mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno de Petro.

Ríos hizo pública su denuncia el pasado 21 de octubre, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. En esa sesión afirmó que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios para, según sus palabras, “Amarrarlas e instrumentalizarlas”. También sostuvo que algunas de ellas estarían dispuestas a contar lo que supuestamente ocurrió y cuestionó el uso que se habría dado a la Casa de Nariño durante la administración anterior.

Por su parte, Jiménez aseguró que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una plataforma para adultos. En su denuncia afirmó que habría hecho parte de una red de entre 30 y 40 mujeres que, según su versión, recibían contratos en distintas entidades estatales a cambio de silencio, compañía en fiestas y encuentros sexuales. También señaló que el exmandatario supuestamente le pedía comprar cocaína y llevársela. Estas afirmaciones hacen parte de su testimonio y todavía deben ser verificadas por las autoridades.

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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema asumió parte de la indagación porque algunos de los hechos denunciados se remontarían a 2019, cuando Petro ocupaba una curul en el Senado. De manera paralela, la Fiscalía adelanta sus propias actuaciones para establecer si existieron irregularidades en la contratación pública y posibles responsabilidades penales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.