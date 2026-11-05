Por: Portal Bogotá

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Bajo la iniciativa llamada "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la capital colombiana apuesta por transformar zonas urbanas en verdaderos laboratorios de biodiversidad y sostenibilidad. Un ejemplo de esto es la reciente inauguración del banco comunitario de semillas agroecológicas en la localidad de La Candelaria, liderado por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). Este nuevo espacio, que encuentra su sede en la huerta Jardín de Chía, dentro de la Casa Cultural del Zipa, ofrece a la ciudadanía la posibilidad de acceder a 58 variedades de semillas mediante un sistema de préstamos especialmente pensado para quienes desean fortalecer sus huertas urbanas.

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La ubicación estratégica de este banco, en la intersección de la calle Novena con carrera Tercera, facilita la participación de la comunidad local, cuya gestión y custodia estará a cargo de los líderes del proyecto agroecológico. Entre las especies puestas a disposición de los habitantes se destacan el amaranto, cebada, chía, frijol, haba, lupino, maíz, quinua, trigo, tabaco y papa. Este lanzamiento, que congregó a 40 personas de la localidad, se suma al total de 15 bancos comunitarios de semillas que ya existen en la ciudad, de acuerdo con el reporte del Distrito Capital.

El funcionamiento de estos bancos sigue un modelo colaborativo y responsable. Según Juan David Córdoba, profesional del equipo de bancos de semillas del JBB, por cada semilla solicitada, el ciudadano debe devolver el doble en un tiempo prudencial, un mecanismo que asegura la continuidad y multiplicación de las especies disponibles. El principal requisito para acceder es contar con una huerta donde sembrar y hacer crecer las semillas entregadas.

Córdoba enfatiza que la finalidad de estos bancos es preservar, defender y salvaguardar las especies vegetales ante el riesgo de extinción o frente a una potencial "catástrofe biológica". Este nuevo banco, así como los anteriores, se surte principalmente de semillas criollas y nativas obtenidas del banco mandre que opera en las instalaciones del mismo Jardín Botánico.

El apoyo técnico es igualmente fundamental. Mauricio Cabrera, coordinador de agricultura urbana en el centro de Bogotá, explica que su equipo facilita asesoría técnica y difunde información sobre el banco de semillas entre los agricultores urbanos interesados, concretando los préstamos sólo si se cumplen los requisitos.

Además, Diana Salas, profesional social del JBB, destaca que estos espacios fomentan el intercambio de conocimientos relacionados con semillas, medicina tradicional, espiritualidad, autonomía alimentaria, adaptación al cambio climático y las formas en las que la comunidad interpreta y cuida su territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el sistema de préstamos del banco de semillas en La Candelaria?

El banco de semillas en La Candelaria implementa un sistema en el que, por cada semilla prestada, el usuario debe devolver el doble luego de un tiempo determinado. Este mecanismo fomenta la sostenibilidad y la expansión de las especies disponibles, ya que las semillas deben ser cultivadas y multiplicadas en huertas urbanas por quienes acceden al préstamo, como lo explicó Juan David Córdoba del Jardín Botánico de Bogotá.

¿Qué especies de semillas ofrece el banco comunitario en La Candelaria?

El banco comunitario inaugurado en La Candelaria cuenta con 58 variedades de semillas relacionadas con cultivos tradicionales y nativos. Dentro de las especies disponibles se encuentran amaranto, cebada, chía, frijol, haba, lupino, maíz, quinua, trigo, tabaco y papa, todas seleccionadas para fortalecer las huertas urbanas y preservar la biodiversidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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