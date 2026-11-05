Por: El Espectador

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El partido de cierre de la fecha 17 de la liga BetPlay entre Millonarios y América de Cali, llevado a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se vio interrumpido por un apagón que dejó sin luz a buena parte del escenario deportivo durante la noche del miércoles. Este incidente no fue un evento aislado, ya que se suma a una serie de problemas recientes que han incrementado las críticas dirigidas contra Sencia, el operador actual del estadio. Sencia explicó que la falla eléctrica fue generalizada y afectó a todo el sector de Galerías, donde se encuentra ubicado El Campín, información corroborada por Enel, empresa que suministra energía al sector. Según el comunicado oficial, la interrupción también abarcó los barrios San Luis, Alfonso López, Banco Central y el mismo barrio El Campín.

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Testimonios de asistentes y opiniones de algunos concejales de la ciudad amplificaron la discusión en redes sociales. El concejal Julián Triana destacó que las luminarias en las tribunas norte y sur de la occidental parpadearon durante todo el partido y, finalmente, dejaron de funcionar en el minuto 89, lo que obligó a detener el encuentro. Además del corte de luz, los hinchas reclamaron por situaciones como humo en la tribuna oriental, la presencia de bomberos, el mal estado de la grama y problemas con la pantalla digital del estadio, la cual, según algunos, dejó de funcionar cerca del minuto 80 del compromiso. Estas situaciones han aumentado la molestia de la afición bogotana, que siente que el principal escenario deportivo de la ciudad no está a la altura de los estándares necesarios para eventos deportivos de primer nivel.

Sencia, por su parte, aseguró que una vez detectada la interrupción eléctrica activó las plantas eléctricas de respaldo del estadio, aunque varios asistentes cuestionaron la efectividad de este sistema, ya que varias luminarias permanecieron apagadas tras el incidente. Asimismo, el consorcio presentó un informe técnico fechado el 4 de noviembre, donde se afirmaba que los seis parámetros evaluados de la grama estaban dentro de los rangos establecidos. Sin embargo, la hinchada continuó criticando el aspecto y el estado del césped durante el desarrollo del partido. Las críticas más recientes surgieron después del concierto de BTS, cuando se suspendieron juegos posteriores y Sencia atribuyó el deterioro a la realización de estos eventos. La empresa afirmó que cuenta con cinco canchas diferentes en Bogotá para garantizar el cumplimiento de los estándares requeridos para los partidos de fútbol.

Ante la suma de problemas, la exigencia por parte de los fanáticos se mantiene alta, mientras Sencia busca recuperar la confianza y mejorar la experiencia de quienes asisten a El Campín, en medio de la construcción de un nuevo estadio en la capital.

¿Por qué falló la luz en el estadio El Campín durante el partido Millonarios vs. América de Cali?

De acuerdo con los comunicados de Sencia y Enel, la falla eléctrica que dejó sin luz el estadio El Campín durante el encuentro entre Millonarios y América de Cali fue originada por una interrupción en todo el sector de Galerías, situación que también afectó barrios aledaños como San Luis, Alfonso López y Banco Central. Aunque Sencia aseguró que activó las plantas de respaldo tras el incidente, usuarios reportaron fallas en el funcionamiento de este sistema, ya que parte de las luminarias permanecieron apagadas.

¿Qué problemas presenta la grama del estadio El Campín según los informes y los hinchas?

Sencia entregó un reporte técnico previo al partido en el que aseguró que los seis parámetros evaluados para la grama estaban dentro del rango estándar. Sin embargo, la hinchada señaló durante el partido Millonarios vs. América de Cali el mal estado del césped. Las críticas han sido constantes después de eventos como el concierto de BTS, tras el cual se suspendieron partidos por el estado de la cancha, lo que ha generado dudas sobre el mantenimiento y la restauración de la gramilla del estadio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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