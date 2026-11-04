Tres deportistas de la Selección Antioquia y Colombia de karate denunciaron que perdieron su vuelo con destino al Mundial de karate, que se disputó en Polonia, luego de que la aerolínea Avianca retrasó su vuelo desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá sin ofrecerles una solución oportuna.

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Según el relato que las atletas compartieron en un video que circula en redes sociales, el pasado jueves 8 de octubre el grupo se encontraba en El Dorado a la espera de su vuelo de Bogotá a París, ciudad desde la que debían continuar hasta Polonia. La escala en la capital francesa era de cuatro horas, tiempo que consideraban más que suficiente para el transbordo.

Sin embargo, el itinerario se fue complicando desde el aeropuerto colombiano. “Después de comunicarnos varias veces con el personal de Avianca, nos entregaron una carta, la cual nos dicen que es válida para mover nuestro vuelo de París a Polonia”, explicó una de las deportistas, una de las deportistas. A pesar de ese documento, la aerolínea no respondió a los correos que le enviaron ni atendió a las atletas en sus oficinas dentro del terminal.

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La situación empeoró cuando Avianca informó que el vuelo sufriría un retraso adicional por abastecimiento de combustible. “Luego nos comunican que el vuelo se retrasará una hora más por el abastecimiento de combustible en el avión”, señaló otra deportista. Eso redujo la escala en París a apenas una hora, tiempo insuficiente para alcanzar la conexión. “Finalmente perdiendo el vuelo”, resumió la karateca.

Ante la falta de respuesta institucional, las atletas tomaron una determinación por cuenta propia. “Nuestra única solución luego de esto fue comprar un viaje nuevo hacia Polonia”, afirmó Camila Hincapié Marín. El grupo viajó además con dos menores de edad, lo que añadió una capa de vulnerabilidad a la situación.

Las deportistas publicaron el video con la esperanza de obtener una respuesta de la aerolínea. “Agradecemos a las personas que nos ayuden compartiendo este video para que llegue a la aerolínea Avianca y hagan su debido proceso”, solicitó Hincapié Marín.

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Pulzo trató de comunicarse con Avianca por esta situación, pero al momento de publicación no ha obtenido ninguna respuesta.

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¿Qué derechos tienen los pasajeros cuando una aerolínea retrasa un vuelo en Colombia?

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, los pasajeros afectados por retrasos atribuibles a la aerolínea tienen derecho a compensación en dinero, servicios en tierra y, si corresponde, transporte alternativo sin costo adicional. En casos donde el retraso provoca la pérdida de una conexión, la aerolínea está obligada a reubicar al pasajero en el siguiente vuelo disponible hacia su destino final.

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