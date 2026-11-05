Por: Caracol TV

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El estado de la cancha de El Campín ha vuelto a estar en la mira tras el reciente empate sin goles entre América de Cali y Millonarios, un resultado que no solo dejó reflexiones futbolísticas, sino que avivó la discusión sobre las condiciones del gramado, especialmente luego de varios eventos no deportivos realizados en el estadio. De acuerdo con lo expresado por el defensa Nicolás Hernández, la calidad del campo no es la que correspondía a un escenario principal del país; Hernández mencionó durante su intervención que, en anteriores ocasiones en las que jugó allí, la grama se encontraba en mejor estado. Ahora, el panorama es muy diferente, lo que afecta directamente el espectáculo, pues, como él mismo señaló, “los estadios se supone que son para jugar fútbol y, si no están bien, es difícil dar un buen espectáculo”. Añadió que la falta de condiciones adecuadas fue pareja para ambos equipos, pero claramente dejó en evidencia una preocupación compartida tanto por jugadores como por técnicos.

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En la rueda de prensa posterior al encuentro, David González, director técnico de América de Cali, fue autocrítico sobre el rendimiento del equipo en los primeros minutos del partido. González señaló que los errores en defensa generaron inseguridad y desencadenaron una serie de errores en los pases y falta de riesgo en el juego, lo que se reflejó en el bajo rendimiento ofensivo en la primera etapa. Aunque el equipo logró mejorar en el segundo tiempo, no fue suficiente para desequilibrar el marcador.

González también abordó el motivo detrás de los cambios realizados en la alineación, puntualizando su decisión de ingresar a Yani Quintero para brindar más equilibrio al medio campo. Sin embargo, la tarjeta amarilla recibida por Quintero en su primera intervención limitó la agresividad del jugador, aunque el técnico reconoció que manejó la situación con inteligencia. Además, González explicó que la presión ejercida por Millonarios dificultó la creación de juego ofensivo y llevó a América de Cali a priorizar la defensa para conservar el empate.

Finalmente, González, en una reflexión sobre el punto obtenido, afirmó que cada unidad es valiosa en la lucha por los objetivos del club, sin importar si el resultado fue fruto de un juego ofensivo o defensivo. También compartió su perspectiva sobre el ambiente en El Campín, destacando el calor de la hinchada y la intensidad del entorno, experiencias que ya conocía por su pasado como entrenador de Millonarios, aunque ahora los roles estuvieran invertidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el estado de la cancha de El Campín al partido entre América de Cali y Millonarios?

Las condiciones de la grama del estadio El Campín influyeron negativamente en el desarrollo del encuentro, según explicó el defensa Nicolás Hernández. El futbolista afirmó que el mal estado del campo no permitió un juego fluido y dificultó la práctica de buen fútbol para ambos equipos, lo que repercutió en el espectáculo y en la posibilidad de generar opciones claras de gol.

¿Qué ajustes tácticos hizo David González durante el partido de América de Cali frente a Millonarios?

David González realizó cambios en la alineación, como el ingreso de Yani Quintero para equilibrar el medio campo, y adaptó su planteamiento a medida que se desarrollaba el juego. El director técnico reconoció la presión de Millonarios en el primer tiempo y tomó decisiones enfocadas en reforzar la defensa y asegurar el empate, considerando los retos presentados tanto por el rival como por las condiciones del terreno de juego.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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