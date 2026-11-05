Por: Gol Caracol

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El futbolista colombiano Richard Ríos pasó recientemente por uno de los momentos más difíciles de su carrera luego de sufrir una lesión importante en el partido entre Al Ittihad y Abha, correspondiente a la liga de Arabia Saudita. Los hechos ocurrieron el 30 de octubre, cuando, tras disputar un balón, un rival cayó sobre su tobillo izquierdo, provocándole un dolor intenso. Ríos se retiró de la cancha apoyado en muletas, según relató Noticias Caracol. Posteriormente, el equipo Al Ittihad comunicó que el mediocampista sufrió un esguince de tobillo con daños en los ligamentos, aunque no especificó el tiempo que estaría alejado de las canchas.

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Ante este panorama, el jugador de 26 años viajó a un lugar poco esperado para adelantar su recuperación. De acuerdo con el portal brasileño 'Lance', Ríos aterrizó en São Paulo el pasado martes 3 y de inmediato inició el proceso de rehabilitación de su lesión en las instalaciones de Palmeiras, equipo con el que mantiene una relación cercana. El medio señaló: "El centrocampista Richard llegó a São Paulo este martes (3) y ya ha comenzado el proceso de recuperación de su lesión de tobillo izquierdo en Palmeiras. El colombiano se lesionó el pasado viernes (30), durante el partido entre Al-Ittihad y Abha, en el Campeonato Saudí".

Por ahora, no existe información oficial sobre cuánto tiempo tendrá acceso a los recursos del club paulista ni cuánto durará su estadía en el club para completar el proceso de recuperación. Sin embargo, la decisión de acudir a Palmeiras no es casual. Según detalla el mismo informe, Ríos mantiene lazos sólidos con la institución brasileña desde que jugó allí y fue protagonista de logros importantes. Su ciclo con Palmeiras incluyó dos campeonatos paulista, un Brasileirao, 11 goles, 10 asistencias y 138 partidos disputados. Ese desempeño además impulsó su convocatoria a la Selección Colombia y le ayudó a dar el salto al fútbol europeo, tras su fichaje en julio de 2025 por el Benfica de Portugal.

Esta historia resalta cómo el club paulista es casi una segunda casa para el volante antioqueño, al punto que la directiva decidió abrirle las puertas para apoyar su recuperación en un momento complicado de su carrera.

¿Por qué Richard Ríos eligió al Palmeiras para recuperarse de su lesión?

Ríos eligió Palmeiras debido a la relación de confianza y gratitud que mantiene con esa institución, después de haber disputado 138 partidos, ganar títulos importantes y obtener allí la visibilidad que lo llevó a la Selección Colombia y posteriormente al Benfica de Portugal, de acuerdo con 'Lance'. Por su historia en el club, los directivos decidieron recibirlo y facilitarle las instalaciones para su recuperación.

¿De qué tipo fue la lesión de Richard Ríos y qué implica un esguince de tobillo con daños en ligamentos?

Según informó el club Al Ittihad, Ríos sufrió un esguince de tobillo con daños en los ligamentos. Este tipo de lesión ocurre cuando los tejidos que mantienen unidos los huesos del tobillo se ven forzados más allá de su rango normal, lo cual puede requerir reposo, terapias y, en casos graves, un seguimiento médico especializado para la recuperación, aunque no se dieron tiempos estimados de baja.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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