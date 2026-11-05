Por: Portal Bogotá

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En el marco de las iniciativas desarrolladas por el programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", las autoridades lograron un avance significativo en la lucha contra la explotación sexual de menores. De acuerdo con la información oficial, este resultado se obtuvo después de una exhaustiva investigación que incluyó entrevistas, valoraciones médico-legales y reconocimiento fotográfico, entre otros procedimientos judiciales. Como consecuencia, la Policía de Bogotá logró la captura de cuatro integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) conocido como ‘Los Dolphins’, en las localidades de Los Mártires y Ciudad Bolívar. Este grupo se dedicaba a instrumentalizar adolescentes, específicamente de 14 y 15 años, para inducirlas en la prostitución.

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Las indagaciones adelantadas por los uniformados demuestran que los presuntos miembros de la banda entregaban a las menores documentos de identificación falsos y organizaban los lugares en los cuales debían llevar a cabo estas actividades. El objetivo era evitar los controles de las autoridades y mantener la red de explotación en funcionamiento. Según la Policía de Bogotá, la estructura utilizaba un motel como fachada, en cuyas inmediaciones las adolescentes eran abordadas por potenciales clientes, en algunos casos con antecedentes conocidos. Entre los casos documentados destaca el de alias Mico, cliente frecuente, quien habría administrado sustancias a una menor para dejarla en estado de indefensión y así acceder sexualmente a ella.

Además, las labores de inteligencia permitieron identificar los roles específicos de cada capturado. Alias Juancho era el administrador del establecimiento, responsable de facilitar el acceso de las menores y suministrarles documentos falsos. Por otro lado, alias Luisa y alias Guadalupe aparentaban ser camareras, pero realmente entregaban preservativos y bebidas alcohólicas a las adolescentes, apoyando así la operación delictiva.

El operativo policial logró impactar también las finanzas de la organización, con un detrimento aproximado de 80 millones de pesos, de acuerdo con reportes oficiales. Los cuatro capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con cargos que incluyen inducción a la prostitución, concierto para delinquir, acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir y proxenetismo con menor de edad. Un juez de la República determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para los implicados, según confirmó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o actividad delictiva mediante la Línea de Emergencias 123, resaltando que estas acciones son fundamentales para la investigación y sanción de los responsables y para fortalecer la seguridad en la capital.

¿Cómo operaba el grupo ‘Los Dolphins’ en la explotación sexual de menores en Bogotá?

De acuerdo con los reportes de la Policía de Bogotá, el grupo conocido como ‘Los Dolphins’ facilitaba la explotación de menores proporcionándoles documentos de identidad falsos y organizando los lugares donde debían ejercer la prostitución. Usaban un motel como fachada y asignaban tareas específicas a cada miembro del grupo, que iban desde la administración hasta la entrega de preservativos y bebidas alcohólicas a las adolescentes involucradas.

¿Cuáles son los delitos por los que fueron judicializados los capturados del GDCO ‘Los Dolphins’?

La Fiscalía General de la Nación imputó a los cuatro capturados los delitos de inducción a la prostitución, concierto para delinquir, acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir y proxenetismo con menor de edad, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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