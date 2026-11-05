Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un negocio de compraventa de vivienda que debía representar un avance para una familia terminó en un traumático episodio de fleteo en Ibagué. El caso, que dejó a un hombre hospitalizado y a los afectados sin una importante suma de dinero, ocurrió en el sector de El Salado después de un proceso que inició en la Notaría Séptima de la ciudad, donde se adelantó la legalización de la venta de una vivienda. Las víctimas, procedentes de Alvarado, retiraron de una sucursal de Bancolombia el primer pago de la propiedad, que ascendía a 50 millones de pesos, con la intención de regresar a su municipio tras concretar el negocio.

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No alcanzaron a llegar muy lejos. Decidieron detenerse en el restaurante Palos Verdes para almorzar, quizá sin advertir que alguien estaba observando sus movimientos. De acuerdo con los relatos familiares, un hombre que rondaba reiteradamente la zona se acercó, esta vez armado, y los amenazó. La reacción fue inmediata: el vendedor, que custodiaba el bolso con el dinero, huyó con el objetivo de proteger el efectivo. En la persecución, escuchó un disparo y, en un intento por resguardar su integridad, lanzó el morral. El proyectil impactó al comprador, hiriéndolo gravemente en el tórax y poniendo en riesgo su vida. Según información recogida, el hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica Medicalis, donde el parte médico inicial indicaba compromiso pulmonar.

La escena no concluyó allí. Cuando el vendedor retornó al restaurante con presencia de las autoridades, el bolso con 50 millones de pesos había desaparecido. Testimonios entregados a los familiares por parte de trabajadores del restaurante señalan que las cámaras de vigilancia mostrarían a una pareja cercana recogiendo el bolso y huyendo en un vehículo. Además, durante el asalto, también hurtaron los bolsos personales del comprador y del abogado que lo acompañaba.

En medio del desconcierto, la familia enfrentó una nueva preocupación: Natalie Bejarano, hermana del vendedor, denunció que agentes de la Sijín—Seccional de Investigación Judicial y Criminal—manejaron inicialmente la hipótesis de un supuesto “autorrobo”, versión que los allegados rechazaron tajantemente, alegando transparencia en todas las gestiones. Frente a esto, exigieron acceder a los videos de seguridad y que se esclarezca quiénes se llevaron el dinero, resaltando que la compraventa era legítima y que el efectivo serviría para pagar deudas personales. Actualmente, la Sijín y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones. La identidad de los responsables sigue sin establecerse, los 50 millones de pesos no han sido recuperados y una de las víctimas enfrenta un delicado estado de salud mientras espera justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo sucedió el fleteo tras la venta de una casa en Ibagué y qué se sabe sobre los responsables?

El fleteo ocurrió cuando las víctimas, tras retirar 50 millones de pesos producto de la venta de una vivienda familiar y formalizar el proceso en la Notaría Séptima de Ibagué, hicieron una parada en el restaurante Palos Verdes. Allí, una persona armada los abordó y, en medio de la huida, se produjo un disparo que hirió de gravedad al comprador. Posteriormente, el bolso con el dinero desapareció y cámaras habrían registrado a una pareja recogiendo el dinero y escapando del sitio. Hasta el momento, según información de los familiares y empleados del restaurante, las autoridades no han identificado a los responsables.

¿Por qué la familia rechaza la versión de supuesto 'autorrobo' en el caso del fleteo en Ibagué?

La familia desmiente la hipótesis planteada inicialmente por la Sijín de un “autorrobo”, asegurando que el proceso de venta de la casa fue completamente legal y documentado. Según la denuncia de Natalie Bejarano, hermana del vendedor, piden que se revisen las grabaciones del restaurante para aclarar la ruta del dinero y exigen transparencia en la investigación, pues los fondos estaban destinados a saldar deudas personales y no existen motivos para que se simulara un robo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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